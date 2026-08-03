Nye LHC-coachens analys: "Är viktig för oss"

Zach Giuttari är en av två nya backar i LHC.

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Linus Hultström och Zach Giuttari.

När Linköping HC kliver in i 2026/27-säsongen är dessa nyförvärven på backsidan. Den ena som återvändare efter ett år i Schweiz, och den andre som förstärkning från en SHL-rival. Men blir deras roller?

Corren har gått igenom hela LHC:s backsida med nya backcoachen Martin Gudmundsson.

– Högerfattningen gör honom till en viktig tillgång för att balansera backpar och styra spelet bakifrån. Linus besitter också ett mycket bra och effektivt avslut från distans, vilket gör honom till ett ständigt hot i offensiv zon. Hans puckskicklighet och blick för spelet gör honom som allra bäst i numerärt överläge, där han ofta fungerar som "quarterback", säger han om Hultström och tillägger.

– Tvåvägsspelet har utvecklats över åren och har blivit en stor tillgång. Linus kan logga väldigt många minuter i olika sekvenser av matcherna.

Gudmundsson om Giuttari: "Är viktig för oss"

För Zach Giuttari blir omgivningen desto nyare. Utöver Hultström blir den tidigare Växjöspelaren nu kollega med David Bernhardt, Oscar Fantenberg, Mikko Kokkonen, Theodor Lennström, Max Martin, Melvin Nilsson och Felix Öhrqvist.

– Zach är en smart och stabil back känd för sitt starka defensiva ansvar, goda spelförståelse under press och sina gedigna ledaregenskaper i egen zon. Han har en förmåga att stänga ner ytor och fatta trygga beslut under press. Värderar situationer rätt och sätter igång uppspel snabbt och enkelt, säger Martin Gudmundsson till Corren.

Backcoachen menar samtidigt att 30-åringen, med sin högerfattning, blir värdefull i LHC:s uppspelsfas – precis som Linus Hultström.

– Hans erfarenhet från både AHL och SHL är viktig för oss. Även hans professionalism i omklädningsrummet med förberedelser, träning och efterarbete, säger Gudmundsson .