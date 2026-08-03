Boyce blir kvar – får ny roll i Timrå

Jeremy Boyce blir kvar i Timrå IK.

Foto: Bildbyrån (montage).

Efter 16 säsonger och 835 matcher tackade Jeremy Boyce, i våras, för sig i Timrå IK. Men det dröjde inte lång tid innan sportchefen Kent ”Nubben” Norberg öppnade för att trotjänaren skulle bli kvar i en ny roll. Nu meddelar SHL-klubben att så blir fallet.

32-åringen kommer att bli "en viktig del av föreningens fortsatta utveckling, med huvudsakligt fokus på marknad, Teamsters och ungdomsverksamheten", som Timrå själva utrycker det.

Spelarkarriären byts därmed till ett individuellt anpassat introduktionsprogram där Boyce ska växa in i en ny roll i Timrå IK.

– Jeremy har under många år varit en ledare, både på isen och i omklädningsrummet. Han står för de värderingar vi vill att Timrå IK ska förknippas med. Att vi nu kan erbjuda honom en fortsatt framtid i föreningen är positivt för alla parter. Vi tar tillvara på viktig kompetens samtidigt som vi visar att vi vill bygga långsiktigt och skapa möjligheter även efter spelarkarriären, säger "Nubben".

– Att vi nu får möjligheten att behålla honom i organisationen känns väldigt värdefullt. Han är en viktig del av vår identitet och vår framtid, tillägger klubbchef Helene Ersson.

Jeremy Boyce ska fostra nästa Timrå-generation



Från Huddinge IK klev Jeremy Boyce, 2009, in i Timrå IK som junior. Därifrån blev det spel i flera juniorlandslag, men aldrig någon flytt till en annan förening. Totalt är det därmed 17 säsonger som han dragit på sig tröjan, över hela karriärens resa.

Utöver arbetet nära klubbens partners blir nu Boyce också en resurs inom Timrå IK ungdomsverksamhet, för att fostra nästa generation.

– Timrå IK har varit mitt hem under en stor del av mitt liv och den här föreningen betyder otroligt mycket för mig och min familj. Att få möjligheten att fortsätta vara en del av klubben, fast i en ny roll, känns både inspirerande och väldigt motiverande. Jag ser fram emot att lära mig nya saker, träffa ännu fler människor runt föreningen och fortsätta bidra till Timrå IK utveckling, säger Jeremy Boyce själv i Timrås pressmeddelande.