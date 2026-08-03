Värvar allsvensk rutin – säkrar upp succéspelaren

Malte Sjögren i Västerås.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

För första gången sedan 2019 kommer Malte Sjögren att spela i Hockeyettan. Den tidigare Kristianstad-, Björklöven- och Västerås-forwarden har skrivit på för Karlskrona HK och blir därmed en av de mer rutinerade pjäserna i truppen.

Flytten följer två år i VIK som avslutades med ett kval efter noll mål och endast sex assist över hela året.

Men de viktiga pjäserna inför 2026/27-säsongerna tar inte slut där. Klubben bekräftar nämligen samtidigt att 22-årige Joel Ratkovic Berndtsson förlängt för att bygga vidare från sin succésäsong med hela 52 poäng på 51 matcher, varav 14 i slutspelet. Flest i hela KHK-truppen.

"Under sin första säsong i Karlskrona fortsatte han att bidra offensivt och blev en naturlig del av lagets forwardsuppsättning. Med sin fart, kreativitet och förmåga att hitta målchanser har han utvecklats till en uppskattad spelare i laget", skriver klubben om Ratkovic Berndtsson.