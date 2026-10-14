Efter Stenbergs första mål – här är Sveriges yngsta målskyttar i NHL

Ivar Stenberg blev tidigt på onsdagsmorgonen en av NHL:s yngsta svenska målskyttar genom tiderna. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Tidigare under hösten blev Viggo Björck en av historiens yngsta svenskar att debutera i NHL . 18-åringen väntar emellertid fortfarande på sitt första och poäng mål för Winnipeg Jets .

Målskytt i NHL kan Ivar Stenberg däremot titulera sig. Tidigt på onsdagsmorgonen sköt 19-åringen sitt första mål för San Jose Sharks i 3–6-förlusten mot Boston Bruins.

Detta 19 år och 13 dagar gammal.

Var placerar det då honom bland de yngsta svenska målskyttarna i NHL:s historia?

Jo, på åttonde plats. Rasmus Dahlin har allt jämt rekordet från 2018, då han var 18 år och 183 dagar gammal när han sköt sitt första mål för Buffalo Sabres som nydraftad rookie.

Nu återstår det att se var Viggo Björck landar när han slutligen spräcker sin nolla. I nuläget – 18 år och 216 dagar gammal – skulle han placera sig alldeles bakom Dahlin som den näst yngsta svenska målskytten i NHL-historien – framför Leo Carlsson.

De yngsta svenska NHL-målskyttarna Ålder vid första målet i NHL:s grundserie # Spelare Klubb Ålder 1 Rasmus Dahlin BUF 18 år, 183 dagar 2 Leo Carlsson ANA 18 år, 297 dagar 3 Elias Lindholm CAR 18 år, 312 dagar 4 Gabriel Landeskog COL 18 år, 323 dagar 5 Anton Frondell CHI 18 år, 328 dagar 6 Victor Hedman TBL 18 år, 352 dagar 7 Adam Larsson NJD 18 år, 364 dagar 8 Ivar Stenberg SJS 19 år, 13 dagar 9 Filip Forsberg NSH 19 år, 56 dagar 10 Jesper Bratt NJD 19 år, 69 dagar Källa: NHL:s historiska statistik.

11) Adam Boqvist, Chicago, 19 år och 80 dagar

12) André Burakovsky, Washington, 19 år och 123 dagar

13) Lias Andersson, N Y Rangers, 19 år och 168 dagar

14) Oliver Ekman Larsson, Phoenix – 19 år och 184 dagar

15) Magnus Pääjärvi, Edmonton – 19 år och 187 dagar

16) Erik Karlsson, Ottawa – 19 år och 202 dagar

17) Lucas Raymond, Detroit 19 år och 204 dagar

18) David Gustafsson, Winnipeg – 19 år och 230 dagar

19) Mats Sundin, Québec – 19 år och 233 dagar

20) Jonas Brodin, Minnesota – 19 år och 245 dagar

21) Joel Eriksson Ek, Minnesota – 19 år 267 dagar

22) Oscar Möller, Los Angeles – 19 år och 271 dagar

23) Jacob De La Rose, Montréal – 19 år och 282 dagar

24) Mika Zibanejad , Ottawa – 19 år och 287 dagar

25) Hampus Lindholm, Anaheim – 19 år och 290 dagar

26) William Nylander, Toronto – 19 år och 308 dagar

27) Elias Pettersson, Vancouver – 19 år och 325 dagar

28) Rasmus Sandin, Toronto – 19 år och 327 dagar

29) Nicklas Bäckström, Washington – 19 år och 350 dagar