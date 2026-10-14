Efter Stenbergs första mål – här är Sveriges yngsta målskyttar i NHL

Tidigare under hösten blev Viggo Björck en av historiens yngsta svenskar att debutera i NHL. 18-åringen väntar emellertid fortfarande på sitt första och poäng mål för Winnipeg Jets .
Målskytt i NHL kan Ivar Stenberg däremot titulera sig. Tidigt på onsdagsmorgonen sköt 19-åringen sitt första mål för San Jose Sharks i 3–6-förlusten mot Boston Bruins.
Detta 19 år och 13 dagar gammal.
Var placerar det då honom bland de yngsta svenska målskyttarna i NHL:s historia?
Jo, på åttonde plats. Rasmus Dahlin har allt jämt rekordet från 2018, då han var 18 år och 183 dagar gammal när han sköt sitt första mål för Buffalo Sabres som nydraftad rookie.
Nu återstår det att se var Viggo Björck landar när han slutligen spräcker sin nolla. I nuläget – 18 år och 216 dagar gammal – skulle han placera sig alldeles bakom Dahlin som den näst yngsta svenska målskytten i NHL-historien – framför Leo Carlsson.
De yngsta svenska NHL-målskyttarna
Ålder vid första målet i NHL:s grundserie
#
Spelare
Klubb
Ålder
1
Rasmus Dahlin
BUF
18 år, 183 dagar
2
Leo Carlsson
ANA
18 år, 297 dagar
3
Elias Lindholm
CAR
18 år, 312 dagar
4
Gabriel Landeskog
COL
18 år, 323 dagar
5
Anton Frondell
CHI
18 år, 328 dagar
6
Victor Hedman
TBL
18 år, 352 dagar
7
Adam Larsson
NJD
18 år, 364 dagar
8
Ivar Stenberg
SJS
19 år, 13 dagar
9
Filip Forsberg
NSH
19 år, 56 dagar
10
Jesper Bratt
NJD
19 år, 69 dagar
Källa: NHL:s historiska statistik.
Övriga NHL-svenskar som gjort mål innan 20 års ålder
De yngsta svenska NHL-målskyttarna
Ålder vid första målet i NHL:s grundserie
|#
|Spelare
|Klubb
|Ålder
|1
|Rasmus Dahlin
|BUF
|18 år, 183 dagar
|2
|Leo Carlsson
|ANA
|18 år, 297 dagar
|3
|Elias Lindholm
|CAR
|18 år, 312 dagar
|4
|Gabriel Landeskog
|COL
|18 år, 323 dagar
|5
|Anton Frondell
|CHI
|18 år, 328 dagar
|6
|Victor Hedman
|TBL
|18 år, 352 dagar
|7
|Adam Larsson
|NJD
|18 år, 364 dagar
|8
|Ivar Stenberg
|SJS
|19 år, 13 dagar
|9
|Filip Forsberg
|NSH
|19 år, 56 dagar
|10
|Jesper Bratt
|NJD
|19 år, 69 dagar
Källa: NHL:s historiska statistik.
11) Adam Boqvist, Chicago, 19 år och 80 dagar
12) André Burakovsky, Washington, 19 år och 123 dagar
13) Lias Andersson, N Y Rangers, 19 år och 168 dagar
14) Oliver Ekman Larsson, Phoenix – 19 år och 184 dagar
15) Magnus Pääjärvi, Edmonton – 19 år och 187 dagar
16) Erik Karlsson, Ottawa – 19 år och 202 dagar
17) Lucas Raymond, Detroit 19 år och 204 dagar
18) David Gustafsson, Winnipeg – 19 år och 230 dagar
19) Mats Sundin, Québec – 19 år och 233 dagar
20) Jonas Brodin, Minnesota – 19 år och 245 dagar
21) Joel Eriksson Ek, Minnesota – 19 år 267 dagar
22) Oscar Möller, Los Angeles – 19 år och 271 dagar
23) Jacob De La Rose, Montréal – 19 år och 282 dagar
24) Mika Zibanejad , Ottawa – 19 år och 287 dagar
25) Hampus Lindholm, Anaheim – 19 år och 290 dagar
26) William Nylander, Toronto – 19 år och 308 dagar
27) Elias Pettersson, Vancouver – 19 år och 325 dagar
28) Rasmus Sandin, Toronto – 19 år och 327 dagar
29) Nicklas Bäckström, Washington – 19 år och 350 dagar