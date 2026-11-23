Jenna Pirttijärvi stängs av 2 matcher för physical abuse of officials.

Foto: BILDBYRÃ N

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Skellefteå AIK spelade hemma mot HV71 under fredagen förra veckan. Matchen slutade 2-0 till Skellefteå och vid slutsignalen blev det gruff utanför hemmalagets bås. Skellefteås Jenna Pirttijärvi och HV71:s Barbora Kapicakova åkte ihop vilket gjorde att domaren hoppade in emellan. Domaren ska då ha träffats av Pirttijärvis handske på näsan som orsakat smärtor.

Händelsen gick vidare till disciplinnämnden som nu har kommit med sitt beslut.

Pirttijärvi stängs av en vecka, fram till 27 november, vilket motsvarar två matchers avstängning för "physical abuse of officials".

"Genom filmsekvenserna och Jenna Pirttijärvis egna uppgifter är det utrett att hon agerade på sätt som anges i anmälan och träffade linjedomaren i ansiktet med handsken. Även om Jenna Pirttijärvis avsikt inte var att träffa linjedomaren måste Jenna Pirttijärvi ha sett linjedomaren i situationen. Jenna Pirttijärvi har därmed agerat med likgiltighetsuppsåt och gjort sig skyldig till en bestraffningsbar Physical abuse of officials, som bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher", står det i beslutet.

Jenna Pirttijärvi var delaktig i vinsten för Skellefteå

Två assister stod Pirttijärvi för i vinsten mot HV71. Först spelade hon fram till Ida Kuoppala mitt i slotten som sköt in pucken i det högra krysset. Sedan gjorde hon en framspelning till en fin ingång, som ledde till slutresultatet 2-0.

Pirttijärvi ligger tvåa i lagets interna poängliga och nu får Skellefteå klara sig utan sin finska forward i två matcher.