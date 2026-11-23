Filip Berglund är klar för ett år till i Örebro.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

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Det var förra veckan som Expressen kom med uppgifter om att Filip Berglund hade blivit utbjuden till andra SHL-klubbar till nästa säsong och således skulle kunna vara på väg bort från Örebro. Detta eftersom backen har ett utgående kontrakt med närkingarna.

Strax efteråt kom dock Aftonbladet med motsägande uppgifter som gjorde gällande att Berglund snarare hade kommit överens med Örebro om ett nytt kontrakt .

Filip Berglund förlänger med Örebro Hockey

Nu står det också klart att Filip Berglund kommer att stanna i Örebro framöver. Det blir ingen flytt utan 29-åringen har kommit överens om ett nytt avtal med klubben som sträcker sig till 2028.

– Jag trivs otroligt bra i staden och klubben, vilket gjorde beslutet i sig enkelt. Jag gillar vart vi är på väg sedan Martin kom in och med förändringarna som vi gjort i spelet känns det som vi kommer ta steg framåt. Vi är en bra grupp som jobbar hårt varje dag och jag ser fram emot att fortsätta vara en del av den, säger Berglund via klubbens hemsida.

Skriver nytt SHL-kontrakt till 2028

Filip Berglund kommer från Skellefteå och tillbringade även flera säsonger i Skellefteå AIK. 2020 skrev Berglund sedan på ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers men blev utlånad för spel i SHL med Linköping HC säsongen 2020/21. Berglund åkte sedan över till andra sidan Atlanten och spelade en säsong i AHL med farmarlaget Bakersfield Condors.

När Filip Berglund sedan återvände hem till Sverige igen 2022 föll klubbvalet på Örebro Hockey. Där har Berglund sedan blivit kvar ända sedan dess. Den Tre Kronor-meriterade backen är just nu inne på sin femte raka säsong i Örebro och är alltså klar för ytterligare ett år i Närke.

– Det känns jättebra att vi kommit överens med Filip om en förlängning. Filip är i en bra ålder och har under sina år hos oss blivit en viktig del av vår stomme. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Filip i minst ett år till, säger sportchefen Henrik Löwdahl.

Sammanlagt under sin karriär har Filip Berglund gjort 115 poäng på 443 SHL-matcher. Han har då gjort 254 matcher för Skellefteå, 32 matcher för Linköping samt 228 matcher för Örebro.