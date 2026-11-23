Markus Nurmi har brutit foten – blir borta en längre tid.

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Det var i lördagens SHL-match på Hovet mellan Djurgården och Luleå som olyckan var framme för Markus Nurmi . Finländaren skulle sätta in en tackling på DIF-backen Gustav Lindström. I samband med tacklingen hade Lindström dock redan fallit till isen. Nurmi kom då fel in och fastnade med sitt ben under Lindström. Benet vek sig då på ett obehagligt sätt varpå forwarden föll till isen.

Markus Nurmi låg sedan på isen i stora smärtor innan han fick hjälpas av isen – utan att lägga någon vikt på sitt vänstra ben.

Efter matchens slut fick Nurmi sedan åka med ambulans till sjukhuset. Nu uttalar sig finländaren också om fotskadan.

– Jag vred den när jag fick honom över mig, säger Nurmi till Norrbottens-Kuriren och tillägger:

– Det var bara otur.

Markus Nurmi blir borta länge – har brutit fotleden

Luleå har redan en längre skadelista. Sedan tidigare saknar laget redan Anton Levtchi, Pontus Andreasson, Otto Leskinen och Pontus Själin. Nu adderas också Markus Nurmi till listan över skadade spelare.

Nurmi bekräftar nu också att han har brutit fotleden. Därmed väntas han bli borta i minst två månader.

– Ja, den är bruten. Vi får se hur länge jag blir borta. Jag har inte så ont, men det har pratats om fem eller sex veckor i gips och efter det väntar ett par veckors rehabilitering och uppbyggnadsträning, säger Markus Nurmi.

Markus Nurmi ligger tvåa i Luleås interna poängliga den här säsongen med tio poäng på 18 matcher under hösten. Finländaren gör sin tredje säsong i Norrbotten. Han var med och vann SM-guld 2025 där Nurmi stod för 24 poäng på 44 matcher i grundserien samt 14 poäng på 17 matcher i SM-slutspelet. Förra säsongen vann Markus Nurmi den interna skytteligan i Luleå med 15 mål samt kom tvåa i interna poängligan med 32 poäng på 51 matcher.