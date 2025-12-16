Förra veckan trejdades Tristan Jarry och Stuart Skinner mot varandra.

I natt möts Pittsburgh Penguins och Edmonton Oilers – och då ställs Skinner och Jarry mot sina tidigare lag.

– Det kommer att kännas väldigt konstigt, säger Jarry till nhl.com.

– Det är skönt att få det överstökat så fort det går, säger Skinner.

Stuart Skinner gör sin debut för Pittsburgh – mot sin förra klubb Edmonton. Foto: Alamy & Bildbyrån (Montage)

Det var förra veckan som en stor målvaktstrejd ägde rum i NHL. Edmonton Oilers skickade iväg kritiserade burväktaren Stuart Skinner till Pittsburgh Penguins i utbyte mot en annan ifrågasatt keeper i form av Tristan Jarry.

Jarry har redan hunnit debutera för Edmonton, i en 6-3-vinst mot Toronto Maple Leafs, i helgen. Men Skinner har fått vänta på sin första match med Pittsburgh. I natt kommer duon nu att ställas mot varandra, direkt efter trejden. Edmonton Oilers gästar Pittsburgh Penguins i Pennsylvania och båda målvakterna kommer att vakta kassen för respektive lag.

Penguins bekräftar nämligen att Stuart Skinner kommer att göra sin debut för klubben – mot sitt gamla lag Edmonton.

– Det är roligt, vi river av plåstret direkt. Vid eftertanke tror jag att det är bra. Jag ser nog hellre att det blir så här och att man får det överstökat så fort det går, sedan ska man njuta av det också. Jag kommer att få möta mina gamla lagkamrater direkt och jag ser inte det som något annat än väldigt roligt, säger Skinner själv till nhl.com inför nattens match.

Tristan Jarry tillbaka i Pittsburgh

För Tristan Jarry väntar däremot en återkomst till Pittsburgh där han tillbringade nästan ett decennium av sin karriär. Han draftades av Penguins 2013 och spelade 307 NHL-matcher för klubben innan trejden. Nu kommer han att möta sitt forna lag för första gången.

– Det kommer att kännas väldigt konstigt. Det blir som en helt ny grej. Min första match i Edmonton kändes nästan som att gå igenom och göra sin NHL-debut igen. Jag tror att det kommer att vara ungefär samma känsla nu att spela i Pittsburgh som motståndare för första gången, säger Jarry.

Både Stuart Skinner och Tristan Jarry kommer att stå mellan stolparna under maten som spelas natten till onsdag. Det återstår att se vem som går vinnande ur duellen.

