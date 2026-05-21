Drömstart för Vegas – vann mot Colorado

Vegas har nu greppet om serien mot Colorado i Stanley Cup semifinal herr, efter seger på bortaplan med 4–2 (0–0, 2–0, 2–2). Vegas leder matchserien med 1-0.

Colorado–Vegas – mål för mål

Efter 32 minuters spel gjorde Vegas 0–1. Efter 15.02 i andra perioden slog Pavel Dorofejev till på pass av Mitch Marner och Tomas Hertl och gjorde 0–2.

Efter 1.34 i tredje perioden ökade Vegas på till 0–3 genom Brett Howden.

Colorado reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Valerij Nitjusjkin och Gabriel Landeskog i tredje perioden.

Vegas kunde dock avgöra till 2–4 med 46 sekunder kvar av matchen genom Nic Dowd.

Nästa match spelas på lördag 02.00.

Colorado–Vegas 2–4 (0–0, 0–2, 2–2)

Stanley Cup semifinal herr

Andra perioden: 0–1 (32.29) Dylan Coghlan (Brandon Saad, Colton Sissons), 0–2 (35.02) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Tomas Hertl).

Tredje perioden: 0–3 (41.34) Brett Howden (Ben Hutton), 1–3 (45.53) Valerij Nitjusjkin (Ross Colton), 2–3 (57.40) Gabriel Landeskog (Nathan MacKinnon, Devon Toews), 2–4 (59.14) Nic Dowd (Jack Eichel).

Utvisningar, Colorado: 2×2 min. Vegas: 3×2 min.

Ställning i serien: Colorado–Vegas 0–1 (bäst av 7)

