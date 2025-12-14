Har Edmonton Oilers hittat sin nya målvaktshjälte?

Tristan Jarry stod för en fin insats och vinner i sin debut efter Oilers 6-3-seger mot Toronto Maple Leafs.

Tristan Jarry i nya färger. Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images/Bildbyrån (Montage)

Tidigare i veckan valde Edmonton Oilers slutligen att agera i målvaktsfrågan efter att det varit lagets svaga punkt under ett antal säsonger. Hårt kritiserade Stuart Skinner skeppades iväg till Pittsburgh Penguins och i motsatt riktning gick Tristan Jarry, som ska bli Edmontons frälsare mellan stolparna.

I natt gjorde Jarry sin första match för Oilers, och hade redan fått sin nya utrustning med lagets färger. Det blev sedan en framgångsrik debut för Tristan Jarry. Han räddade 25 av 28 skott när Edmonton vann med 6-3 borta mot Toronto Maple Leafs.

– Under matchens gång känner man att det bara är samma sport, bara på en annan plats med en annan tröja på sig. Det var det viktigaste för mig, att försöka komma in i det hela så fort som möjligt, spela mitt spel och göra mitt jobb för laget. De gjorde ett jättebra jobb med att hålla i pucken och hjälpa till hemåt, säger Jarry efter debuten.

Jarrys insats mellan stolparna fick även lovord från lagkamraterna.

– Han gjorde flera bra räddningar i viktiga skeden av matchen och sedan kunde vi utnyttja våra lägen offensivt också, säger Darnell Nurse.

McDavid och Draisaitl bakom Oilers seger

Matchen då?

Jo, den vann Edmonton tack vare sin superstjärna Connor McDavid. Han var på spelhumör, som han brukar vara i Toronto, och stod för ett läckert mål tidigt för att ge Oilers ledningen. Därefter fortsatte han leverera och stod för 2+1 i vinsten. Stjärnkompisen Leon Draisaitl ville inte vara sämre utan bidrog även han med tre poäng i form av tre assist.

För Toronto Maple Leafs var Oliver Ekman Larsson tillbaka efter de oroväckande bilderna tidigare i veckan. Han blev då även målskytt direkt för Leafs. William Nylander däremot gick poänglös från förlusten.

Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 3–6 (1-1,1-2,1-3)

Toronto: Easton Cowan (4), Oliver Ekman-Larsson (5), Steven Lorentz (3).

Edmonton: Connor McDavid 2 (18), Vasilij Podkolzin 2 (8), Darnell Nurse (6), Zach Hyman (6).

