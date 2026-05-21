Succédoldisarna i storform – blev hjältar i natt

Det är tidig fördel Vegas Golden Knights i matchserien mot Colorado Avalanche. De vann med 4-2 i match ett – efter att två stekheta doldisar klivit fram igen.

Pavel Dorofeyev och Brett Howden öser in mål.

Det har varit mycket fokus på Mitch Marner under slutspelet. Marner, som under åren i Toronto ofta fick symbolisera att lagets stjärnor vek ner sig när det gällde som mest, toppar nämligen slutspelets poängliga. I natt levererade han en ny assistpoäng när Vegas vann mot storfavoriten Colorado i match ett av konferensfinalen.

Men Vegas har inte bara slutspelets poängligaledare. De har också de två vassaste målskyttarna. Två spelare som är långt ifrån att ha Marners stjärnstatus – men som i nattens 4-2-vinst klev fram med ett varsitt mål.

Dels Pavel Dorofeyev. Ryssen har förvisso gjort 35 respektive 37 mål i NHL:s grundserie men är alltjämt något av en doldis för den breda massan. Han har gjort tio mål på bara 13 matcher i slutspelet och toppar skytteligan. Han har gjort sex mål på sina fyra senaste matcher.

Dels Brett Howden, som bara gjorde tolv mål i NHL:s grundserie men redan nu står på nio kassar i slutspelet. Han har gjort mål i fyra av de fem senaste matcherna.

– Vi spelade bra som lag. Vi lade verkligen ner jobbet och gjorde en bra match, säger Dorofeyev.

Gabriel Landeskog målskytt

Dylan Coghlan och Nic Dowd gjorde de två övriga målen för Golden Knights del. För Colorado blev Valerij Nitjusjkin och en viss Gabriel Landeskog målskyttar. Landeskog har gjort fyra mål under slutspelet.

– Inatt handlar det om att vi inte utnyttjade chanserna. Man vill såklart vinna och utnyttja hemmaplansfördelen, så enkelt är det. Men det som är i det förflutna är i det förflutna. De vann den här och nu får vi se om vi kan göra det bättre och vara redo för match två, säger Landeskog om faktumet att Avalanche fick iväg 38 skott på den storspelande Carter Hart i Vegaskassen.

Lagen saknade en varsin storstjärna i natt: För Colorados del missade superbacken Cale Makar matchen, medan Vegas fick klara sig utan lagkaptenen Mark Stone.

Även nästa match i matchserien spelas i Denver, innan man beger sig ner till Las Vegas för match tre och fyra. Match två spelas natten till lördag, svensk tid.