Svaret om stjärnans framtid: "Kan inte garantera något"

Steve Yzerman bekräftar att Dylan Larkin vill lämna Detroit Red Wings.

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Efter att ha missat slutspel i tio raka säsonger fick Dylan Larkin och uppgavs kräva att få bli trejdad av Detroit Red Wings. Samtidigt har det också gått rykten om att Larkin inte drar jämnt med general managern Steve Yzerman.

Larkin ska sedan ha lämnat in en lista med lag som han skulle kunna tänka sig att spela för. Listan ska ha inkluderat Florida Panthers, Minnesota Wild och Vegas Golden Knights. Florida lär dock inte vara ett alternativ längre sedan de i stället trejdade till sig Brady Tkachuk. Även Dallas Stars har nämnts i spekulationer kring var Larkin kan hamna.

Nu bekräftar Steve Yzerman för första gången att Dylan Larkin har uttryck en önskan om att få lämna Detroit.

– Strax efter att säsongen tog slut fick jag ett telefonsamtal från Dylan Larkins agent där han informerade mig om att Dylan ville bli trejdad. En vecka, eller något, senare hörde Dylans agent av sig igen med en kort lista med lag där Dylan skulle kunna tänka sig att häva sin klausul för att bli trejdad dit, säger Yzerman på en presskonferens efter NHL-draften.

Steve Yzerman om Dylan Larkins framtid i Detroit Red Wings

Enligt Steve Yzerman är det däremot inte självklart att Dylan Larkin kommer att få sin vilja igenom, även om general managern menar att mycket fortfarande är osäkert gällande lagkaptenen.

– Med det sagt, Dylan har fem år kvar på sitt kontrakt. Mitt jobb som GM för Detroit Red Wings är alltid att göra vad som är bäst för klubben och jag kommer att agera utefter det. Jag kan inte garantera något, och jag har inte lovat något (till Dylan Larkin) att hans önskan kan, eller kommer, att uppfyllas.

2014 draftades Dylan Larkin som 15:e spelare av Detroit Red Wings i NHL-draften. Bara året därpå, säsongen 2015/16, tog Larkin en ordinarie plats i Detroit. Han gick till slutspel med Red Wings direkt under hans rookie-säsong. Därefter har hans tid i Detroit kantats av besvikelser och slutspelsmissar. I år missade Detroit Red Wings slutspel för tionde (!) året i rad efter en svag avslutning på säsongen.

Vann OS-guld med USA i februari

Dylan Larkin har varit uttagen i USA :s landslag som spelat både 4 Nations Face-Off 2025 och OS i Milano tidigare i år. Där har Larkin imponerat stort för USA vilket stärker hans trejdvärde. Larkin gjorde bland annat mål i både kvartsfinalen mot Tre Kronor och semifinalen mot Slovakien på vägen till OS-guldet i februari.

Under årets säsong gjorde Dylan Larkin 34 mål och 67 poäng på 74 matcher för Detroit Red Wings. Det är hans femte säsong i rad med minst 30 mål för Detroit. Hans bästa säsong var 2022/23 där Larkin gjorde 79 poäng på 80 matcher. 2023 skrev Dylan Larkin på ett åttaårskontrakt med Red Wings med en lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar per säsong, vilket motsvarar en årslön på nästan 81,6 miljoner kronor.

Totalt har han gjort 276 mål och 643 poäng på 808 matcher i Detroit Red Wings över elva säsonger.