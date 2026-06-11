Steve Yzerman har fått Dylan Larkin att utöka sin lista. Foto: Bildbyrån (montage).

Den initiala chocken i Nordamerika har hunnit lägga sig efter att Dylan Larkin, i förra veckan, krävt att bli trejdad från Detroit Red Wings. Ett steg som kompliceras av en ”no trade-klausul” i kontraktet skrivet till 2030 då kaptenen själv måste godkänna en trejd innan den kan gå igenom.

– Jag blev chockad när jag hörde det i dag. Jag undrar vart han vill gå. Jag antar att han redan har en destination i åtanke, har en högt uppsatt klubbledare sagt till Daily Faceoff.

Det som följde var sedan uppgifter om vilka landningsplatser OS-guldmedaljören från Milano kunde tänka sig. En lista på tre lag som spelaren själv kommit fram till: Florida Panthers , Minnesota Wild , samt Vegas Golden Knights. Detta enligt Red Wings-journalisten Helene St. James .

Nu kommer en uppdatering från The Athletic kring tre nyckelpunkter för en potentiell trejd.

Dylan Larkin utökar listan

Det är insidern Pierre LeBrun som skriver att Detroit Red Wings general manager Steve Yzerman diskuterat det hela lugn och sansat med Dylan Larkin’s agent, Pat Brisson. Det för att delvis få original-listan att utökas. Enligt LeBrun handlar det alltså inte längre bara om Florida, Minnesota och Vegas.

Insidern uppger samtidigt att många lag ringt för att höra sig för. Dallas Stars pekas även ut, då de ännu inte förlängt med Jason Robertson.

Till sist, som tredje punkt, tar LeBrun upp att trejden kan innehålla en uppgörelse mellan tre klubbar. Detta då speciellt Minnesota Wild kanske inte har exakt av Detroit vill ha i utbyte mot sin trotjänare och kapten.

Dylan Larkin, som är från Michigan, har spelat i Detroit Red Wings sedan 2015. Men den första säsongen är också den senaste som gav slutspelsmatcher för den nu 29-årige stjärnan.