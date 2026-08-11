Så ser SDHL-lagens trupper ut
SDHL

Så ser SDHL-lagens trupper ut

Publicerad 11 augusti 2026 13:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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Med SDHL-premiären runt hörnet ger Ronnie Rönnkvist en inblick i de tio klubbarna med en genomgång av hur trupperna ser ut – just nu.

Det närmar sig starten på SDHL och lagen har sakta men säkert börjat sätta sina trupper inför säsongen. Hockeysverige.se har utifrån den fakta vi fått fram satt ihop hur trupperna i dagsläget ser ut. 

Meddela oss gärna om ni ser något fel eller om någon spelare saknas.

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Den här artikeln handlar om:

SDE HockeyDjurgårdens IF DamFrölunda HC DamLuleå Hockey DamHV71 DamBrynäs IF Dam