Så ser SDHL-lagens trupper ut

Det närmar sig starten på SDHL och lagen har sakta men säkert börjat sätta sina trupper inför säsongen. Hockeysverige.se har utifrån den fakta vi fått fram satt ihop hur trupperna i dagsläget ser ut.
Meddela oss gärna om ni ser något fel eller om någon spelare saknas.
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