NHL:s svar på David mot Goliat – en given vinnare?

Stanley Cup-slutspelets andra runda tjuvstartar i natt. I ena ringhörnan ett beprövat och rutinerat slutspelslag, i den andra en uppstickare som få trodde på inför säsongen. Serien mellan Carolina Hurricanes och Philadelphia Flyers känns ojämn på pappret, men som grundserien bevisade blir det ofta jämna matcher mellan lagen. Här är Kyle Mortons analys av serien med spelschema och genomgång av lagens styrkor och svagheter.

Lagkaptenerna Jordan Staal och Sean Couturier står redo för en intressant drabbning mellan Carolina Hurricanes och Philadelphia Flyers i Stanley Cup-slutspelets andra runda. Foto: James Guillory-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Fakta: Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers

Carolina Hurricanes: Etta i Metropolitan Division, 113 poäng, slog ut Ottawa Senators i omgång 1 (4–0)

Philadelphia Flyers: Trea i Metropolitan Division, 98 poäng, slog ut Pittsburgh Penguins i omgång 1 (4–2)

Spelschema: Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers

Svenska datum och tider gäller

Match 1 – Carolina Hurricanes vs Philadelphia Flyers – söndag 3 maj kl. 02.00

Match 2 – Carolina Hurricanes vs Philadelphia Flyers – datum ej fastställt (tid ej fastställd)

Match 3 – Philadelphia Flyers vs Carolina Hurricanes – datum ej fastställt (tid ej fastställd)

Match 4 – Philadelphia Flyers vs Carolina Hurricanes – datum ej fastställt (tid ej fastställd)

Match 5 (vid behov) – Carolina Hurricanes vs Philadelphia Flyers – datum ej fastställt (tid ej fastställd)

Match 6 (vid behov) – Philadelphia Flyers vs Carolina Hurricanes – datum ej fastställt (tid ej fastställd)

Match 7 (vid behov) – Carolina Hurricanes vs Philadelphia Flyers – datum ej fastställt (tid ej fastställd)

Svenskar i lagen

Carolina Hurricanes

Philadelphia Flyers

Läget i lagen

Detta är en klassisk David mot Goliat-duell mellan två lag som aldrig tidigare har mötts i sina respektive slutspelshistorier.

Carolina Hurricanes huvudtränare Rod Brind’Amour slog just ut sitt hemmalag i första rundan, och nu i den andra rundan har han chansen att eliminera organisationen som en gång i tiden trejdade honom till Hurricanes.

Carolina, förstaseedade i Eastern Conference, kommer från en imponerande svepning av Ottawa Senators i en serie som många experter hade pekat ut som en möjlig skräll. I stället vann Hurricanes med 4–0 utan att Ottawa ens hade ledningen i en enda match. Carolinas andrakedja med Logan Stankoven (som gjorde mål i alla fyra matcher), Jackson Blake och Taylor Hall drev offensiven, medan ett kvävande försvarsspel från hela laget hjälpte veteranmålvakten Frederik Andersen att stänga ner Ottawas anfallsspel.

Det var en uppvisning i komplett laghockey från ett lag som hoppas kunna använda samma modell för att nå sin första Stanley Cup-final under Brind’Amour.

Logan Stankoven. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Philadelphia Flyers hade chansen att själva stå för en svepning i första rundan, då laget tog en imponerande ledning med 3–0 i matcher mot delstatsrivalen Pittsburgh Penguins, tack vare effektivt målskytte vid rätt tillfällen, utmärkt och kontrollerat defensivt lagspel (precis som Rick Tocchet vill ha det) samt stabilt målvaktsspel från Dan Vladar.

Penguins pressade Flyers hela vägen till förlängning i match 6 innan Cam York avgjorde med ett välplacerat handledsskott (och kastade klubban i luften), vilket fick Xfinity Mobile Arena att explodera av jubel.

Det kändes som en självklarhet hela säsongen att Carolina skulle ta sig hit och få ett gynnsamt motstånd mot det lag från Metropolitan Division som prickade formen vid rätt tillfälle – och det blev Flyers. Men Philadelphia är inte bara i form just nu. Med tanke på hur långt efter de låg under vintern har Flyers varit heta under en lång tid.

Inbördes möten

Carolina: 3–0–1

Philadelphia: 1–0–3

Allt med lagens profiler tyder på att Carolina är klart bättre än Philadelphia – från resultaten, till de underliggande siffrorna, till deras position i sina respektive Stanley Cup-fönster.

Men även om Hurricanes är kapabla att köra över Flyers i enskilda matcher visade de inte det i de fyra mötena under grundserien, där samtliga matcher gick till förlängning eller straffläggning.

De tre första mötena gick till Carolina efter avgöranden i förlängning, medan det sista spelades i slutet av grundserien när Hurricanes vilade större delen av sina nyckelspelare och Flyers kämpade för att säkra en slutspelsplats – vilket de också gjorde genom att vinna efter straffar.

Topp fem poängplockare

Carolina Hurricanes

Taylor Hall, 7 poäng

Logan Stankoven, 5 poäng

Jackson Blake, 4 poäng

Sebastian Aho, 3 poäng

K’Andre Miller, 3 poäng

Philadelphia Flyers

Rasmus Ristolainen, 5 poäng

Trevor Zegras, 4 poäng

Noah Cates, 4 poäng

Travis Konecny, 4 poäng

Sean Couturier, 4 poäng

Rasmus Ristolainen.

Foto: Bildbyrån.

Offensiv

Första rundan var något ovanlig för Carolina Hurricanes, eftersom Sebastian Ahos förstakedja till stor del neutraliserades av ett starkt defensivt spel från Ottawa Senators. I stället handlade det om sekundär poängproduktion från Stankoven-kedjan, något Carolina har saknat i tidigare slutspel.

Hurricanes ledde NHL i första rundan med hela 3,44 förväntade mål framåt per 60 minuter mot Ottawa, även om målvakten Linus Ullmark var tillräckligt bra för att hålla Senators kvar i i stort sett varje match i serien.

Carolinas powerplay har varit ett problem i tidigare slutspel, men var mycket effektivt under grundserien, till stor del tack vare värvningen av Nikolaj Ehlers som free agent. Det fungerade dock sämre mot Ottawa, med en utdelning på 13,3 procent. Detta blir den andra serien i rad där Hurricanes offensiv ställs inför uppgiften att bryta ner ett kvalitativt defensivt motstånd, även om Philadelphia skiljer sig från Ottawa i hur de spelar försvar.

Nikolaj Ehlers. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Philadelphia Flyers producerade rent faktiskt tillräckligt offensivt för att ta sig vidare från första rundan, men 16 mål på 6 matcher mot ett Pittsburgh Penguins som kan vara defensivt sårbart var något av en besvikelse. Sett till motståndet defensivt kliver Flyers upp flera nivåer i den här serien.

Det såg inte mycket bättre ut i de underliggande siffrorna heller. Philadelphia skapade endast 2,17 förväntade mål per 60 minuter i spel 5 mot 5, vilket var 14:e bäst av 16 lag i första rundan. De gick också 2 av 17 i powerplay, motsvarande 11,8 procent. Efter att ha varit sist i ligan i grundserien med 15,7 procent i numerärt överläge är detta fortsatt en tydlig varningssignal. De lag som historiskt har slagit ut Hurricanes har varit väl rustade att utnyttja just special teams.

Den individuella produktionen mot Pittsburgh var inte dålig, även om ingen forward gjorde mer än fyra poäng på sex matcher. En spelare som Rick Tocchet definitivt vill få mer från är Owen Tippett. Han såg stundtals bra ut mot Penguins, men stod bara för 1 mål och 1 assist trots 0,78 i individuella förväntade mål per 60 minuter. Tippett har den toppklassfart, teknik och skott som saknas i övriga laguppställningen, och hans egenskaper kommer att behövas för att bryta igenom ett starkt Carolina-försvar.

På den positiva sidan bidrog defensiva specialisten Noah Cates med 4 poäng, medan Sean Couturier var en av seriens stora berättelser med sitt fysiska spel, sin skicklighet i tekningscirkeln och sin produktion (4 poäng) från fjärdekedjan.

Defensiv

Även om serien mellan Carolina Hurricanes och Ottawa Senators var målsnål berodde det inte på brist på målchanser. Hurricanes ledde ligan i förväntade mål framåt per 60 minuter, men var samtidigt näst sämst i första rundan i förväntade insläppta mål per 60 minuter, då Ottawa lyckades skapa en hel del högkvalitativa chanser, åtminstone i spel fem mot fem.

Den statistiken från ett litet urval känns dock mer som ett undantag än en verklig svaghet som Philadelphia Flyers kan utnyttja. Även om Flyers var det bästa laget i Eastern Conference defensivt under slutspurten (mer om det strax), var Carolina en mycket nära tvåa.

Sett enbart till namnen på tröjorna är Carolinas backsida något alldeles extra. Jaccob Slavin och Jalen Chatfield är ett utmärkt shutdown-par. K’Andre Miller och Sean Walker presterar mycket bra i båda riktningarna, och Miller ser allt mer ut som en spelare som höjer sig i slutspelet ju längre karriären går. I det tredje backparet kan Shayne Gostisbehere och Alexander Nikisjin utnyttja gynnsamma matchningar, och de dominerar både territoriellt och i poängprotokollet.

Boxplayen kommer dessutom från en serie där den i princip förödmjukade Ottawas toppspelare, genom att döda 20 av 21 numerära överlägen på bara fyra matcher. Med tanke på Philadelphias problem i powerplay är det en tung faktor.

Den här Carolina-gruppen har kanske inte presterat som det bästa defensiva laget under Brind’Amours era, möjligen på grund av Slavins frånvaro under mer än halva säsongen, men det är svårt att inte se detta som den mest kompletta backsidan de har haft i ett slutspel.

Precis som i nästan alla lag tränade av Rick Tocchet är Flyers mycket skickliga på att begränsa målchanser och tvinga motståndarna att arbeta hårt för varje möjlighet. Match 6 mot Pittsburgh Penguins var ett tydligt exempel på hur de, även när de släpper till många avslut, inte släpper till lika mycket kvalitet. Pittsburgh stod för 72 procent av skottförsöken i spel fem mot fem men bara 62,5 procent av målchanserna.

Philadelphias defensiva siffror var inte imponerande över hela serien, då de låg i mitten av lagen i första rundan när det gäller att begränsa förväntade mål, men deras avslutning på grundserien var så stark att det fortfarande känns svårt att se Hurricanes köra över dem offensivt. Från och med OS-uppehållet var Flyers näst bäst i NHL i förväntade insläppta mål per 60 minuter i spel fem mot fem med 2,27. Endast Vegas Golden Knights var bättre.

Tocchets system skyddar backarna från avgörande misstag, men på pappret ser det ut som att Travis Sanheim kommer att få ett stort ansvar i den här serien. Hurricanes var näst bäst i NHL i antal mål under grundserien, och de kommer att göra allt för att sätta denna defensiva uppställning på prov.

När det gäller boxplay levererade Philadelphias enhet i avgörande lägen mot Pittsburgh, men släppte ändå in några mål på vägen till en effektivitet på 84,2 procent. Deras boxplay var 22:a i ligan under grundserien, så de behöver hitta ett sätt att stoppa Carolinas powerplay från att få fart.

Travis Sanheim.

Foto: Bildbyrån.

Målvakter

Detta är ett område som länge kändes som en möjlig svag punkt för båda lagen under säsongen. För Carolina Hurricanes vände det dock snabbt i slutspelet, medan Philadelphia Flyers fick ett starkt målvaktsspel som drev en sen slutspurt för att säkra en slutspelsplats – och den formen har hållit i sig även i första rundan.

Som tidigare nämnt var Frederik Andersen fullständigt briljant i första rundan, vilket han ofta har varit under sin tid i Raleigh. Utöver det har han dock ibland fallit igenom, antingen på grund av skador eller på grund av att spelet försämrats till följd av hög arbetsbelastning och tuffare motstånd. Med det långa uppehållet mellan serierna och det relativt begränsade offensiva hotet från Flyers kan Andersen undvika båda dessa fallgropar här.

Andersen ledde alla målvakter i räddningsprocent i första rundan (i väntan på att övriga serier avslutas) med 95,5, och hans 1,13 räddade mål över förväntat per 60 minuter är delad högst i slutspelet bland målvakter med mer än en match, tillsammans med Alex Lyon. Om Andersen skulle svikta eller bli skadad kan Carolina vända sig till Brandon Bussi eller Pjotr Kotjetkov.

Frederik Andersen. Foto: AP Photo/Adam Hunger

Dan Vladar var inte lika felfri mot Pittsburgh Penguins som Andersen var mot Ottawa, men hans högstanivå var lika imponerande. Han avslutade serien med 93,6 i räddningsprocent och starka 0,70 i räddade mål över förväntat per 60 minuter. Philadelphias försvar gjorde ett bra jobb med att skydda honom från farliga lägen, men han klev fram när det behövdes – särskilt med sin nolla på 42 räddningar i den avgörande match 6.

En stor värvning som flög under radarn som fri agent har Vladar varit en av Flyers bästa spelare under slutspurten, och detsamma gäller backupen Samuel Ersson, som stod för flera viktiga segrar som gjorde att Philadelphia över huvud taget tog sig till slutspelet.

Skador

Carolina Hurricanes tog sig igenom första rundan relativt oskadda. Nikolaj Ehlers missade match 4 med en underkroppsskada, och Alexander Nikisjin tvingades lämna samma match innan han diagnostiserades med hjärnskakning efter att ha tagit emot en tung tackling från Tyler Kleven. Lyckligtvis för Hurricanes uppgav Rod Brind’Amour att båda spelarna är på väg tillbaka och kan vara redo för den andra rundan.

Detsamma gäller Philadelphia Flyers, som endast saknar två forwards – Rodrigo Abols och Nikita Grebjonkin – som ändå sannolikt inte hade tagit plats i den nuvarande laguppställningen under Rick Tocchet. Bortsett från de klassiska klyschorna om att alla spelar med småskador den här tiden på året kommer båda lagen att vara nära full styrka i den här serien.

Rodrigo Abols. Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media AP Images

Mentala faktorer

Det finns en enorm skillnad i press och förväntningar här.

Det vore fel att säga att Flyers bara är nöjda med att vara här; deras slutspelsplats är visserligen överraskande men inte helt oväntad. Samtidigt innebär möjligheten att möta och slå ut sin ärkerival i första rundan att de nu spelar utan egentlig press. Det här är ett bra lag med en stark ung kärna som hoppas att detta bara är början på många slutspelsframträdanden.

En annan viktig aspekt är att Philadelphia inte svepte Pittsburgh Penguins. Om Pittsburgh hade kollapsat i match 4 hade Flyers gått in i den här serien utan att ha testats ordentligt i ett slutspelssammanhang. Att behöva kämpa i match 6 för att undvika en vändning kan faktiskt vara till deras fördel.

Carolina har å sin sida en gyllene möjlighet att äntligen ta steget och vinna Eastern Conference för första gången under Brind’Amour. Svepningen i första rundan ger laget tid att återhämta sig och vila veteranerna, och de har nu en gynnsam lottning utan Florida Panthers i en eventuell konferensfinal.

Hemmaplansfördelen kan också bli avgörande, då detta är två av de svåraste arenorna att spela i för bortalag. Lenovo Center är en mardrömsarena i slutspelet för alla lag utom Panthers – och något mer oväntat New York Rangers. Sedan 2023 har Carolina 15–1 på hemmaplan mot alla andra lag. Samtidigt, även om Flyers förlorade match 4 hemma mot Pittsburgh, ser få lag fram emot att spela i den intensiva atmosfären i South Philadelphia.

X-faktor

För Hurricanes handlar det om lagets forecheck snarare än en enskild spelare när det gäller att kunna avgöra serien. Flyers såg allt mer slitna ut ju längre serien mot Penguins pågick, och Carolina kan sätta en helt annan nivå av fart, press och fysik på motståndarnas backar. William Carrier, Jordan Martinook, Taylor Hall, Andrej Svetjnikov och Seth Jarvis är alla obevekliga i sin jakt på puckvinster i uppspelsfasen. För ett Philadelphia som kan bli tillbakapressat i egen zon kan Carolinas forecheck leda till kostsamma misstag i avgörande lägen.

För Flyers är det i stället Porter Martone som blir nyckeln. Den sjätte spelaren vald i NHL-draften 2025 har fått ett snabbt genombrott efter att ha skrivit på sitt rookiekontrakt efter en stark säsong på college med Michigan State, och han gjorde två mål på sex matcher i första rundan. Philadelphia saknar toppspelare som kan matcha Carolinas bästa, men Martones potential känns just nu mycket hög. Om han hittar rätt kan han stå för den offensiva produktion som Flyers behöver för att hänga med Hurricanes. Det är mycket att begära av en rookie mot ett av ligans bästa defensiva lag, men Martone är ingen vanlig rookie.

Porter Martone. Foto: Archie Carpenter/UPI

Prognos

Carolina är klar favorit i den här serien, och det med god anledning. De är bättre framåt, starkare defensivt och ungefär jämna i målet. De har också fördel i både erfarenhet och vila, och Flyers är inte en typ av lag som historiskt har skapat problem för dem i slutspelet.

Efter en övertygande seger mot ett Ottawa-lag som på många sätt är en bättre version av Flyers finns det goda skäl att tro på Hurricanes här.

Samtidigt är det svårt att svepa två serier i rad. Philadelphia kommer att göra allt för att bromsa Carolina, och med Tocchet har de rätt tränare för det. Hemmaplansfördelen i Raleigh är stark, men det är den även i Xfinity Mobile Arena, och tillsammans med Flyers fysiska spel och Dan Vladars förmåga att stjäla matcher bör det räcka för att de ska ta åtminstone en seger.

Carolina vinner med 4–1 i matcher.