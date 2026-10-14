Sju tänkbara NHL-klubbar för Simon Edvinsson

Det är många klubbar som skulle vara sugna på att värva Simon Edvinsson. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Detroit Red Wings kan ha kört in i väggen och tvingas acceptera att klubbens resa fortsätter nedåt i NHL-hierarkin.

Efter tio raka säsonger utan slutspel och ett decennium där klubben gjort tolv val i första rundan av NHL-draften skulle det vara svårt för vilken organisation som helst att acceptera ännu en ombyggnation. Men Detroit kanske inte har något val.

Lagets tidigare kapten och främsta center, Dylan Larkin, väntar fortfarande på en trejd samtidigt som han fortsätter att spela matcher för klubben. Den svenske backen Simon Edvinsson, som är restricted free agent, står samtidigt utan kontrakt och uppges ha fått en allt mer negativ syn på sin framtid i Detroit.

Edvinsson kunde inte ens förhandla fram ett nytt avtal medan klubben tillbringade hela sommaren utan en general manager som kunde ersätta Steve Yzerman. Även om svensken inte formellt har begärt att bli trejdad uppges han i nuläget föredra en flytt framför att skriva på ett nytt kontrakt.

Det vore synd om Detroit valde att trejda Edvinsson, som klubben draftade som sjätte spelare totalt 2021, just när han börjar närma sig sina bästa år.

Simon Edvinsson mot ett större genombrott?

Stora backar behöver ofta längre tid på sig för att utvecklas fullt ut. Chris Pronger, Zdeno Chara och Victor Hedman är några exempel. Edvinsson, 23, har tagit stora kliv framåt under de två senaste säsongerna.

Med sina 198 centimeter och 101 kilo använder han sitt enorma räckvidd effektivt. Han har dessutom en topphastighet som placerar honom i den 71:a percentilen, vilket är imponerande för en spelare av hans storlek. Trots att Detroit hade stora defensiva problem förra säsongen placerade sig Edvinsson i den 87:e percentilen när det gäller att driva spelet defensivt. Han bidrog också med nio mål och visade prov på offensiv potential.

På alla sätt börjar Edvinsson utvecklas till den topp fyra-back som han hela tiden förväntats bli. Att förlora honom precis när han närmar sig sina bästa år vore ett hårt slag för Detroit. Men om svensken är fast besluten att lämna finns det åtminstone gott om intressenter.

Upp till tio lag redan intresserade

Enligt uppgifter från NHL-insiders som Frank Seravalli och Pierre LeBrun förra veckan ska kön av klubbar som vill värva Edvinsson redan bestå av minst tio lag.

Frågan är vad som krävs för att övertyga Detroits tillförordnade general manager Shawn Horcoff att släppa sin näst bästa back efter Moritz Seider.

Kommer Detroit att kräva etablerade NHL-spelare för att försöka konkurrera här och nu? Eller kommer Horcoff att acceptera ännu en ombyggnation och i stället prioritera draftval och unga talanger i en eventuell affär?

Här är sju tänkbara destinationer om Detroit väljer att trejda Simon Edvinsson.

Boston Bruins

Därför passar Edvinsson: Boston Bruins är inte riktigt så stora och tuffa som lagets rykte gör gällande. Förra säsongen hade laget stora problem med försvarsspelet och låg bland NHL sämsta lag sett till förväntad målskillnad – en kategori där flera av ligans bottenlag återfinns. Det var framför allt målvakten Jeremy Swaymans starka spel som höll nere antalet insläppta mål.

Hittills under den här säsongen har Bruins försvarsspel varit något bättre, trots att Charlie McAvoy avtjänat en sex matcher lång avstängning. Laget behöver dock fortfarande en tillförlitlig toppback som kan spela många minuter och komplettera McAvoy.

Det som kan sätta käppar i hjulen: Har Boston någon ung spelare i rätt ålder som klubben är beredd att släppa i en affär för Edvinsson?

Bruins vill helst inte röra den lovande duon Fraser Minten och James Hagens. General managern Don Sweeney skulle därför sannolikt behöva leta bland klubbens övriga talanger.

Det skulle kunna innebära ett erbjudande med exempelvis Dean Letourneau eller Will Zellers, sannolikt tillsammans med backen Mason Lohrei. Den sistnämnde har inte levt upp till förväntningarna, men har den potential som Detroit rimligen skulle vilja få tillbaka i en trejd.

Mycket hänger dock på om Horcoff är beredd att acceptera att laget tar ett steg tillbaka för att kunna ta två framåt senare. Om Detroit inte vill försvagas på kort sikt vore det logiskt att kräva Minten eller Hagens – något som kan få Sweeney att dra sig ur förhandlingarna.

New York Islanders

Därför passar Edvinsson: Även när New York Islanders trejdade bort Noah Dobson och draftade Matthew Schaefer var general managern Mathieu Darche ovillig att beskriva lagets situation som en ombyggnation.

Han hoppades att laget skulle kunna fortsätta konkurrera här och nu. Trejden för Brayden Schenn i mars förstärkte den bilden.

Islanders vill därför knappast lämna det tomrum som uppstått efter att Alexander Romanov drabbats av en främre korsbandsskada som håller honom borta resten av säsongen.

Edvinsson skulle inte bara vara en uppgradering som ersättare. Han skulle också kunna ta sig an svåra defensiva uppgifter, avlasta Schaefer och ge laget ytterligare ett defensivt alternativ vid sidan av Adam Pelech.

Islanders har dessutom relativt goda möjligheter att erbjuda Detroit attraktiva tillgångar. Om Red Wings kräver etablerade NHL-spelare skulle namn som Simon Holmström, Calum Ritchie eller Emil Heineman kunna bli aktuella.

Om Detroit i stället vill ha talanger kan Islanders plocka fram exempelvis målskytten Cole Eiserman eller den fysiskt spelande backen Kashawn Aitcheson.

Vill man spekulera riktigt vilt finns även möjligheten att Mathew Barzal går i motsatt riktning. En bytesaffär rakt av mellan Barzal och Edvinsson? Det faktum att Barzal inte fått ett A på tröjan den här säsongen var talande.

Det som kan sätta käppar i hjulen: Trots Romanovs skada är Islanders ganska välbeställt på backsidan, inte minst sedan Logan Stanley skrev på för klubben i slutet av september.

Kan New York klara sig utan Romanov och samtidigt undvika att offra några av sina unga talanger för att värva Edvinsson?

Philadelphia Flyers

Därför passar Edvinsson: Sportsnets Frank Seravalli pekade förra veckan ut Philadelphia Flyers som en ”perfekt matchning” för Edvinsson. Det är lätt att förstå varför.

De mindre backarna Cam York och Jamie Drysdale har haft stora problem under säsongsinledningen och har alltför ofta blivit bortflyttade i närkamperna. Efter sju matcher utan seger under säsongen 2026/27 har Flyers dessutom NHL klart sämsta förväntade målskillnad.

Edvinsson skulle på många sätt kunna bli en kopia av den mångsidige Travis Sanheim och stabilisera lagets defensiv.

Trots deras svårigheter har både Drysdale och York fortfarande en offensiv uppsida som skulle kunna göra dem intressanta för Detroit i en större bytesaffär.

Flyers har dessutom visat att klubben är beredd att betala ett högt pris för spelare av Edvinssons kaliber. General managern Danny Briere lade under sommaren ett bud på hela 18 miljoner dollar på ett offer sheet till Anaheim Ducks centertalang Leo Carlsson.

Det som kan sätta käppar i hjulen: Det skulle exempelvis inte räcka att erbjuda enbart York. Philadelphia skulle behöva inkludera ytterligare en lovande ung spelare, sannolikt en forward.

Skulle det innebära namn som Alex Bump eller Jett Luchanko?

Flyers vill helst bli yngre och mer dynamiska framåt. Därför måste klubben vara försiktig så att den inte tömmer sitt förråd av talanger eller försvagar den nuvarande NHL-truppen alltför mycket.

Seattle Kraken

Därför passar Edvinsson: Seattle Kraken har fastnat i ett mellanläge – för bra för att vara riktigt dåliga, men för dåliga för att på allvar kunna konkurrera i toppen.

Klubben vet att den behöver fler stjärnor i sina bästa år. Det var också anledningen till att Seattle försökte, men misslyckades med, att värva vänsterforwarden Jason Robertson från Dallas Stars under sommaren.

Kraken skulle behöva en stabil och mångsidig back att bygga kring på lång sikt, särskilt eftersom Vince Dunn är på väg mot unrestricted free agency.

Skulle Dunn rentav kunna gå till Detroit i en affär? Han skulle kunna förlänga sitt kontrakt med Red Wings eller bli en tillgång som klubben säljer vidare inför trade deadline.

Det som kan sätta käppar i hjulen: Edvinsson är restricted free agent, vilket innebär att ett nytt kontrakt måste vägas in i affären.

Trots en toppmodern arena och det faktum att Seattle spelar i en delstat utan delstatlig inkomstskatt har Kraken haft svårt att locka till sig de allra främsta spelarna.

När Matty Beniers intervjuades under NHL Player Media Tour i september berättade han att klubben tog det personligt när Robertson tackade nej till Seattle.

Finns det en risk att Edvinsson inte vill flytta tvärs över kontinenten och skriva på för Kraken?

Toronto Maple Leafs

Därför passar Edvinsson: Det är ingen hemlighet att Toronto Maple Leafs vill värva en etablerad back för lagets två främsta backpar.

Vi vet också att general managern John Chayka gärna agerar när en spelare av högsta klass blir tillgänglig. Toronto behövde exempelvis inte trejda Matthew Knies, men valde ändå att göra det eftersom klubben inte kunde tacka nej till möjligheten att värva Kirill Martjenko.

Med Edvinsson på marknaden är det rimligt att utgå från att Chayka undersöker priset.

Toronto har dessutom nyligen placerat sin främsta defensiva back, Chris Tanev, på skadelistan utan att ange någon tidsplan för hans återkomst.

Edvinsson är högerfattad? Nej, till skillnad från Tanev är han inte högerback, men han skulle ändå bidra med det viktiga tvåvägsspel som Toronto saknar när Tanev inte är tillgänglig.

Om Tanevs skada visar sig vara tillräckligt allvarlig för att placera honom på långtidsskadelistan, LTIR, skulle Toronto kunna få ett visst ekonomiskt andrum. Det skulle kunna ge klubben större möjligheter att erbjuda Edvinsson en lukrativ kontraktsförlängning.

Det som kan sätta käppar i hjulen: Har Toronto tillräckligt attraktiva tillgångar för att övertyga Detroit?

Maple Leafs har Colorado Avalanches val i första rundan av draften 2027, ett val som i praktiken kan likna ett val i andra rundan, och Toronto har inte sitt eget förstaval igen förrän 2029.

Klubben skulle kunna inkludera den främsta backtalangen Ben Danford i ett bud på Edvinsson, men det skulle inte räcka på egen hand.

Detroit skulle kunna vilja ha den lovande forwarden Easton Cowan. Det vore dock synd för Toronto att släppa honom just när hans spel börjar ta stora kliv framåt.

Samtidigt visade Toronto i affären med Knies att man ibland måste ge upp något för att få något. Chayka verkar inte heller vara särskilt sentimental när det gäller truppen.

En möjlig lösning skulle kunna vara att inkludera Oliver Ekman Larsson i en affär kring Danford, om Detroit vill fortsätta konkurrera här och nu och få en etablerad NHL-back tillbaka.

Utah Mammoth

Därför passar Edvinsson: Utah Mammoth är en stigande stormakt i NHL. Laget påminner om de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes genom sin förmåga att driva spelet, sin starka bredd och hur talangerna är fördelade mellan olika åldersgrupper.

Bland veteranerna finns Anders Lee, Vincent Trocheck och MacKenzie Weegar. I sina bästa år befinner sig spelare som Clayton Keller, Nick Schmaltz och Michail Sergatjov. Samtidigt utvecklas unga spelare som Logan Cooley och Dylan Guenther till stjärnor, medan nästa generation representeras av bland andra Tij Iginla och Caleb Desnoyers.

Utah har en trupp och en tillgångsbank som gör klubben till en av de bästa tänkbara handelspartnerna för Detroit. Enligt Seravalli är Mammoth dessutom en tydlig favorit att värva Edvinsson.

Detroit skulle exempelvis kunna begära Desnoyers eller den stora, unge backen Dmitrij Simasjev som huvudkomponent i en affär.

Utah har så många möjliga kombinationer av spelare och draftval att det finns gott om sätt att få en trejd att fungera.

Det som kan sätta käppar i hjulen: Utah har bara drygt fem miljoner dollar i tillgängligt lönetaksutrymme. Att skicka ett draftval eller en spelare med ett rookiekontrakt, som Simasjev, skulle inte frigöra tillräckligt med utrymme för Edvinssons nya genomsnittliga årslön, som väntas bli mer än dubbelt så hög.

General managern Bill Armstrong skulle därför behöva överväga att offra en etablerad spelare för att få affären i hamn.

Vancouver Canucks

Därför passar Edvinsson: Vancouver Canucks försöker inleda en ny era.

Klubben har nya presidenter i Henrik och Daniel Sedin, en ny general manager i Ryan Johnson, en ny huvudtränare i Manny Malhotra, en framtida förstacenter i Caleb Malhotra och en relativt ny, nyligen kontraktsförlängd försteback i Zeev Buium.

Föreställ dig att Vancouver skulle kunna bygga sin backsida kring Buium och Edvinsson under de kommande sju säsongerna eller ännu längre. Det skulle kunna bli en viktig del i att återföra Canucks till NHL-toppen.

Dessutom skulle Sedinarnas närvaro kunna locka den svenske backen och göra honom mer öppen för en flytt till Vancouver.

Till skillnad från flera av de andra klubbarna på listan har Canucks också gott om etablerade spelare som skulle kunna bli aktuella i en bytesaffär.

Om Detroit fortfarande vill försöka konkurrera här och nu, skulle klubben kunna undersöka möjligheten att värva Jake DeBrusk. Skulle man rentav kunna övertyga Vancouver om att sälja högt på Elias Petterssons starka säsongsinledning?

Det som kan sätta käppar i hjulen: Som ett lag under ombyggnad kan Vancouver vara ovilligt att släppa draftval eller talanger för att värva Edvinsson.

Om Detroit i första hand söker unga tillgångar och framtida värden kanske Canucks inte är den idealiska handelspartnern. Vancouver är trots allt en annan klubb som själv försöker bygga för framtiden.

Andra klubbar att hålla ögonen på

Utöver de sju lagen ovan nämns även Columbus Blue Jackets, St Louis Blues och Nashville Predators som tänkbara intressenter för Simon Edvinsson.

Fotnot: Bilderna i artikeln är framtagna med hjälp av AI.