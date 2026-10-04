Efter kontraktsbråket – nu vill Edvinsson trejdas

Simon Edvinsson.

Foto: Karl DeBlaker/AP/Alamy

Kontraktsförhandlingarna mellan Detroit Red Wings och Simon Edvinsson har varit en följetong under hela sommaren. Trots att parterna i över ett års tid har kunnat förhandla om ett nytt avtal har man ännu inte enats om ett nytt kontrakt – trots att den nya NHL -säsongen hunnit dra igång.

Nu kan kontraktsbråket sluta med skilsmässa.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman föredrar nu Edvinsson en trejd bort från Red Wings, snarare än en kontraktsförlängning.

Dök upp på träningslägret

Edvinsson blev restricted free agent den 1 juli efter att svenskens entry level-kontrakt med Red Wings löpte ut. Trots att han inte hade något kontrakt med Red Wings anslöt han till klubbens träningsläger under försäsongen, vilket inte hör till vanligheterna för kontraktslösa spelare. När parterna inte enades om ett nytt kontrakt innan säsongspremiären åkte Edvinsson emellertid hem från USA och dök tidigare i veckan upp på en träning med sin tidigare klubb Frölunda .

Enligt tidigare rapporter ska Detroit föredra att skriva ett så kallat brokontrakt, ett avtal på några år, med Edvinsson med en lönetaksträff på runt de 8,5 miljoner dollar som lagkamraten Moritz Seider. Edvinssons sida ska, å sin sida, föredra ett längre kontrakt med en högre lönetaksträff.

Har stor roll i Red Wings

Under delar av denna tid har Red Wings samtidigt genomfört stora förändringar i sin sportsliga ledning, där mångårige general managern Steve Yzerman i somras fick lämna sitt uppdrag. NHL-klubben har ännu inte lyckats hitta en fullfjädrad ersättare och tidigare assisterande general managern Shawn Horcoff fick i mitten av september rollen som interim general manager i NHL-klubben.

Simon Edvinsson draftades av Detroit som sjätte spelare totalt i NHL-draften 2021 och har sedan säsongen 2024/25 varit ordinarie i NHL-laget. Förra säsongen producerade svensken 25 poäng (9+16) på 72 matcher för Red Wings och var den spelare som snittade näst mest istid i laget med sina 22 minuter och 21 sekunders istid per match.