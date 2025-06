Sex NHL-klubbar som kan värva Rasmus Andersson

Rasmus Andersson kan ha spelat sin sista match för Calgary Flames. Inför sommarens värvningskarusell i NHL tittar Matt Larkin närmare på sex klubbar som skulle kunna värva VM-kaptenen.

Rasmus Andersson kan trejdas från Calgary Flames i sommar – här är NHL-klubbarna som kan sukta efter den svenske VM-kaptenen.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Den här artikeln har tidigare publicerats på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Om du gillar spelarövergångar under NHL:s sommaruppehåll, gör dig redo med popcornskålen och sätt dig bekvämt i soffan. Vi går mot några episkt dramatiska veckor, med optimala förutsättningar för maximalt kaos – från ett stigande lönetak till en rad desperata utmanare som försöker växla upp innan deras fönster stängs.

Vi kan därför anta att Calgary Flames general manager Craig Conroys telefon redan går varm med förfrågningar om Rasmus Andersson, Tre Kronors VM-kapten som går in på sista året av sitt kontrakt med en lönetaksträff på 4,55 miljoner dollar – redan ett fynd, men nu rent av stöld med tanke på att ligans lönetak höjs med rekordstora 7,5 miljoner dollar nästa säsong, från 88 miljoner till 95,5 miljoner dollar.

Det går att diskutera om detta är rätt tillfälle att göra sig av med Andersson. För det första befinner sig Flames mitt i ett identitetsskifte. De har rivit upp truppen de senaste säsongerna och påbörjat en ombyggnation, men låg före sin tidsplan 2024/25 och missade slutspel med minst möjliga marginal. Om de är på väg mot slutspel – vill de då verkligen byta bort en av sina främsta backar?

Samtidigt är det möjligt att rookiemålvakten Dustin Wolfs strålande spel fick laget att framstå som mer redo för slutspel än de egentligen var. När Calgary når nästa toppform kommer Andersson sannolikt att ha passerat 30 och vara på väg nedåt i sin karriär. Dessutom kan de redan den kommande säsongen fylla hans plats på höger sida med den mycket lovande talangen Zayne Parekh, om han visar att han är redo.

Därför bör Calgary Flames trejda Rasmus Andersson

Kanske är det smartaste draget att byta bort Andersson – men inte forcera fram något direkt. Hans värde kan vara lika högt, om inte högre, som en tillgång inför trade deadline 2026. Att byta honom nu skulle också innebära att sälja när hans värde är lägre. Han kommer från en svagare säsong. Visst, han gjorde ändå elva mål och 31 poäng på 81 matcher och snittade 23:59 i istid per kväll, men i ett lag som tog 96 poäng hade Flames ett målmässigt minusresultat på 20 med honom på isen vid spel fem mot fem. Dock var de förväntade målen nästan jämna, så han hade viss otur med att motståndarna utnyttjade sina chanser.

Trots det lär Flames frestas de kommande veckorna när en rad hungriga general managers visar intresse för en eftertraktad högerfattad back i sin bästa ålder. Det är värt att notera att trots Anderssons rykte som en tvåvägsback som tuggar många minuter har han varit betydligt mer effektiv i offensiven. Under de tre senaste säsongerna har han tillhört den 90:e percentilen bland alla backar i primära målgivande passningar per 60 spelade minuter vid spel fem mot fem. Alla lag som byter till sig honom bör alltså vara ute efter en puckfördelare som kan driva spelet mot offensiv zon – inte en defensiv murbräcka.

Vilka destinationer är mest logiska för Andersson? Här är sex att överväga:

Varför han passar in: Hurricanes vill desperat ta sig förbi finalen i Eastern Conference, där de varit tre gånger de senaste sju säsongerna men har ett facit på en vinst på 13 matcher. De har ett projicerat lönetakutrymme på 28,42 miljoner dollar och två av sina sex främsta backar – Brent Burns och Dmitrij Orlov – går mot free agency. Även om Burns, 40, skjuter upp pensionen och återvänder har hans spel försämrats så pass att han inte kan betraktas som mer än en sjätte eller sjunde back framöver.

Canes skulle behöva ytterligare en rörlig högerfattad back. De har också bra förutsättningar att agera som bytespartner till Flames – inte bara äger Carolina sex förstaval under de kommande fyra draftåren tack vare bytet med Mikko Rantanen, utan de har också ett oväntat starkt stall av lovande spelare, något som kan tilltala ett Calgary på jakt efter unga spelare redo för NHL. Kan man bygga ett paket kring högerfattade talangen Scott Morrow?

Eventuell hake: Hurricanes kan mycket väl komma fram till att de redan är bra nog med Morrow och stortalangen Aleksandr Nikisjin på väg in, särskilt då de fortfarande har Jaccob Slavin, Jalen Chatfield, Sean Walker och Shayne Gostisbehere under kontrakt. Carolinas verkliga svaghet har snarare varit avsaknaden av en matchavgörande målskytt, så kanske general manager Eric Tulsky väljer att fokusera på det istället – kanske genom att jaga en stjärna som Mitch Marner via free agency eller Jason Robertson genom ett byte.

Varför han passar in: Columbus är ett av två lag med mer än 40 miljoner (!) dollar i lönetakutrymme inför sommaren 2025. En del av det måste gå till att täcka hålen på backsidan – antingen genom att förlänga med Ivan Provorov och/eller Dante Fabbro, eller att leta på annat håll. Särskilt om högerfattade Fabbro försvinner skulle Andersson kunna fylla den luckan. Blue Jackets har en djup talangbank, samt flera unga spelare som håller på att etablera sig i NHL på alla positioner, vilket ger general manager Don Waddell gott om alternativ att locka Calgary med.

Eventuell hake: Fabbro är några år yngre. Han är bättre defensivt. Han berättade tidigare under säsongen att han verkligen kände att Blue Jackets gav honom chansen att hitta sitt spel. Det finns många anledningar för honom att stanna, och han lär dessutom bli billigare än Andersson – eller åtminstone billigare än Anderssons nästa kontrakt. Och att förlänga med en spelare kräver inga uppoffringar i form av tillgångar. Det kostar bara pengar. Columbus var nära slutspel i år och verkar redo att gå in i sitt tävlingsfönster, men att jaga Andersson kan vara ett alltför impulsivt drag.

Varför han passar in: Var ska man börja? Stars har ett stort hål på höger sida av sin backbesättning. De misslyckades med att fylla det genom Matt Dumba och Ilja Ljubusjkin förra sommaren – det verkade som om alla utom general manager Jim Nill visste att det inte skulle fungera. Om Dallas – som visade tecken på desperation när de sparkade tränaren Pete DeBoer förra veckan – vill ta sig vidare genom ett djärvt drag, skulle en förstärkning med Andersson vara helt logisk. De har också en ung RFA i centern Mavrik Bourque, som har haft svårt att ta sig in i laguppställningen men som kanske skulle blomma ut i ett lag som behöver honom mer. Ett byte baserat på Andersson och Bourque känns som en bra match.

Eventuell hake: Dallas behöver definitivt en spelare som Andersson. Men… har de verkligen lönetakutrymme? Forwards som Matt Duchene, Jamie Benn och Mikael Granlund blir alla unrestricted free agents. Det finns redan rykten om att Stars kan tvingas offra stjärnan Jason Robertson för att frigöra utrymme till andra stjärnvärvningar. Så får Anderssons lön plats under taket? Det beror helt på var i lagbygget Jim Nill väljer att lägga pengarna. Endast två lag har just nu mindre projicerat utrymme än Dallas på 4,96 miljoner dollar.

Varför han passar in: Finns det något lag som mer desperat behöver en pålitlig topp-4-back än Red Wings? De behöver inte bara stöd till Simon Edvinsson och Moritz Seider – det finns heller inga garantier för att den lovande backen Axel Sandin Pellikka är redo för NHL redan kommande säsong. Han är bara 20 år och hann bara spela fem matcher i AHL totalt – grundserie och slutspel – efter att ha kommit över från Sverige sent på säsongen.

Om Wings vill bryta sin nio säsonger långa slutspelstorka måste de hitta bättre lösningar än exempelvis Justin Holl och Ben Chiarot. Även om Andersson inte är en defensivspecialist är han kompetent nog att hjälpa laget hålla pucken i offensiv zon.

Eventuell hake: Red Wings slutade bland de sämsta tredjedelarna i nästan alla viktiga defensiva kategorier den gångna säsongen – från förväntade insläppta mål till farliga målchanser. Är det då inte bättre att jaga en defensivt stark back? Med Jeff Petrys kontrakt borta och över 21 miljoner dollar i utrymme skulle Steve Yzerman kunna hitta försvarshjälp på free agent-marknaden utan att ge upp tillgångar. En spelare som Vladislav Gavrikov skulle visserligen kosta mer i lön än Anderssons nuvarande avtal, men kräver inget utbyte av unga spelare eller draftval.

Varför han passar in: Även om Nick Jensen till stor del stabiliserade Ottawas andra backpar bredvid Thomas Chabot den gångna säsongen känns det som om Senators behöver ytterligare en riktig topp-4-back om de vill fortsätta sin uppåtgående trend efter att ha nått sitt första slutspel på åtta år. Alternativt kan man sprida ut Jake Sanderson, Chabot och Andersson över tre backpar för att förbättra lagets rörlighet.

Senators har sina främsta forwards låsta i långtidskontrakt och har nyligen även förlängt med målvakten Linus Ullmark, så kanske kan de nu rikta fokus mot backsidan. Och även om laget blivit bättre defensivt, finns det mycket kvar att önska i offensiven – där en mer offensivt inriktad back som Andersson passar väl in.

Eventuell hake: Senators har ett projicerat lönetakutrymme på 15,03 miljoner dollar – inget jättebelopp i en sommar där ligan väntas spendera friskt. De måste också besluta om hur mycket som ska läggas på Claude Giroux om han skriver nytt kontrakt. Med tanke på att målskyttet är ett problem måste general manager Steve Staios också fundera på att jaga en renodlad målskytt – kanske någon som Brock Boeser. Dessutom är Ottawas talangbank nu en av de svagare i ligan, då många unga spelare redan tagit klivet till NHL. Att värva en spelare som Andersson kan därför kräva att man offrar någon redan etablerad ung NHL-spelare.

Varför han passar in: Flyers har nått den punkt i sin ombyggnation där de är redo att göra vissa måttfulla förstärkningar. Åtminstone för denna säsong är Anderssons lönetaksträff tillräckligt låg för att han ska räknas dit. Och med Rasmus Ristolainens återhämtning från tricepsoperation eventuellt utdragen, skulle laget behöva en tillförlitlig högerfattad back.

Eventuell hake: Men är Andersson verkligen rätt typ för Flyers? De har Jamie Drysdale, Cam York och Travis Sanheim. De saknar inte puckskicklighet. Kanske vore det klokare att söka storlek och fysisk styrka om man vill ersätta Ristolainen direkt – vilket förklarar det rapporterade intresset för Nic Hague i Vegas Golden Knights. Andersson spelar visserligen tufft och täcker mycket skott, men han är ingen fysisk dominans på isen.