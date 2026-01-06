Kanadas Michael Hage tar hem poängligan i JVM efter att ha producerat 15 poäng (2+13) på sju matcher. Den Montréal Canadiens-draftade forwardens väg dit har inte varit enkel – utan kantats av motgång och en smärtsam tragedi.

Michael Hage vinner JVM:s poängliga 2026. Foto: AP Photo/Matt Krohn

Det blev en tredje raka JVM-turnering utan guld för Kanada. De fick nöja sig med brons efter 6–3 mot Finland i den avslutande medaljmatchen.

De fick dock en vinnare i turneringen. Forwarden Michael Hage to hem JVM:s poängliga. Efter hela fyra assist i bronsmatchen landar den 19-årige centern på 15 poäng (2+13) och kniper förstaplatsen alldeles framför supertalangen Gavin McKenna (14 poäng).

Vägen till den framgången har varit allt annat än enkel för kanadensaren.

Efter en tuff säsong i juniorligan USHL, där en axelskada saboterade det mesta av säsongen 2022/23, drabbades Hage av tragedi av den smärtsammaste sorten. Sommaren 2023 avled hastigt hans pappa Alain efter en olycka i hemmet utanför Toronto.

Michael Hages pappa avled efter poololycka

Under en grillfest på familjens tomt skulle Alain Hage hoppa i familjens pool. Men något gick snett och han slog i huvudet och avled.

Michael Hage tillägnade den påföljande säsongen till faderns minne och upplevde ett stort genombrott. Han slutade fyra i USHL:s poängliga med 75 poäng på 54 matcher – och valdes som 21:a spelare av Montréal Canadiens i första rundan av NHL-draften 2024. Ett Canadiens som hans pappa var en stor supporter av.

– Självklart betydde han allt för mig som förebild, någon jag har sett upp till hela mitt liv, sade Michael Hage till NHL.com om sin pappa inför NHL-draften i Las Vegas 2024.

– Med tanke på hans hårda arbete var han någon jag kunde se upp till varje dag. En otroligt hårt arbetande person. Det viktigaste med honom var att det alltid handlar om vilken insats du lägger ner i allt du gör.

Den här säsongen har topptalangen fortsatt att vara en produktiv spelare i NCAA och stod noterad för 28 poäng (10+18) på 20 matcher inför JVM.

JVM:s poängliga 2026

