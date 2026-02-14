Natten efter mardrömsbilderna bekräftade Schweiz att OS är över för Kevin Fiala. Nu slås det även fast att NHL-stjärnan missar resten av säsongen.

Kevin Fiala ser ut att bli borta resten av 2025/26 på grund av skada. Foto: Bildbyrån (montage)

Med tre minuter kvar av fredagens möte mellan Schweiz och Kanada blev Kevin Fiala liggandes på isen. Vänster ben hade fastnat efter en tackling från Tom Wilson, och inom kort rullades en bår ut. Kanada vann mötet med 5–1 och under natten meddelade schweiziska landslaget att OS var över för LA Kings stjärna, på grund av en benskada.

Nu kommer nya uppgifter om skadestatusen för Fiala.

Insidern Elliotte Friedman rapporterar att 29-åringen opererads i Italien under lördagsmorgonen, och att han kommer att bli borta resten av 2025/26-säsongen.

”Ingen klarhet ännu kring den exakta skadan, men tyvärr kommer det att vara säsongsavslutande. Jag önskar honom lycka till med återhämtningen”, skriver Friedman på X.

Kan missa hemma-VM 2026

Vad som gör det hela ännu tuffare, både för spelaren själv, och Schweiz, är att Hockey-VM spelas på deras hemmaplan i maj.

– Det är självklart sorgligt och det suger för honom och för oss (LA Kings). Det är något vi har sett fram emot hela livet att komma och spela OS, och att sedan skada sig på det sättet, det är verkligen tufft för honom personligen och för oss som lag, med hur mycket han betyder för oss hemma i LA. Det är bara väldigt olyckligt för honom att det kommer i en turnering som denna som vi har sett fram emot att spela i så länge, säger svenske lagkamraten Adrian Kempe efter deras lördagsmatch mot Slovakien, enligt Pierre LeBrun.

Detta var Kevin Fialas första OS-turnering med Schweiz. Han har gjort totalt sju VM.

