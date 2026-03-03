Uppgifter: Vill värva tillbaka OS-backen

Rasmus Ristolainen spelade åtta säsonger i Buffalo Sabres innan han trejdades till Philadelphia Flyers.

Nu uppger DailyFaceoff.com att Buffalo vill värva tillbaka den finske OS-backen.

Rasmus Ristolainen uppges locka intresse från sin tidigare klubb, Buffalo Sabres, inför trade deadline. Foto: Bildbyrån

Efter en stark OS-turnering med Finland i Milano uppges flera klubbar visa intresse för Rasmus Ristolainen. Med bara några dagar till trade deadline i NHL ser det inte omöjligt ut att Ristolainen lämnar Philadelphia Flyers om rätt bud kommer.

Tidigare har lag som Boston Bruins och Edmonton Oilers pekats ut som potentiella destinationer. Edmonton valde däremot i stället att satsa på Connor Murphy, som de trejdade till sig från Chicago Blackhawks. Samtidigt har det spekulerats om att Detroit Red Wings, Dallas Stars och Tampa Bay Lightning också skulle kunna vara intresserade av Ristolainen.

Men nu är det en annan NHL-klubb som verkar ge sig in i leken i jakten på Rasmus Ristolainen.

Buffalo Sabres jagar Rasmus Ristolainen

Anthony Di Marco på DailyFaceoff.com uppger nämligen att Ristolainens tidigare klubb, Buffalo Sabres, nu visar intresse för att värva tillbaka finländaren. Rasmus Ristolainen draftades av Buffalo som åttonde spelare i NHL-draften 2013. Han spelade sedan 542 matcher för Sabres under åtta säsonger innan han trejdades till Philadelphia Flyers 2021 i utbyte mot nuvarande Brynäsbacken Robert Hägg.

As was alluded to on 32T, #sabrehood is one of the many teams actively in on Rasmus Ristolainen.



Nothing is imminent, but PHI has a lot of trade scenarios they are working through at the moment.@DailyFaceoff — Anthony Di Marco (@ADiMarco25) March 2, 2026

Det som däremot kan stoppa en eventuell trejd är att Philadelphia Flyers kräver ett relativt högt pris för Ristolainen då hans marknadsvärde har blivit klart högre efter OS. Det återstår att se om något lag är villiga att betala det priset som Flyers kräver. Ristolainen har ett kontrakt med Flyers som löper ut 2027 men enligt uppgifter ska Philadelphia inte vara intresserade av att förlänga avtalet och därför är de i stället öppna för att trejda bort honom redan nu, för att slippa att han lämnar som free agent om drygt ett år.

Rasmus Ristolainen har totalt spelat 799 NHL-matcher över 13 säsonger och gjort 310 poäng. Vid JVM i Malmö 2014 vann Ristolainen JVM-guld med Finland och blev hjälte genom att göra det avgörande målet under förlängningen av finalen mot Sverige. Han utsågs sedan även till JVM:s bästa back. Han har sedan spelat både World Cup 2016 och OS 2026 med Finland.

Source: Rasmus Ristolainen @ Elite Prospects