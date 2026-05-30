”Foppa”: ”Där kanske han påminner om mig”

Med Michael Brandsegg-Nygård i spetsen har Norge tagit sig till en VM-semifinal mot Schweiz. Nu avslöjas en jämförelse mellan storlöftet och Peter Forsberg.

– Han sa faktiskt att han påminner om dig lite i psyket, säger experten Erik Granqvist i Viaplay under 6–0-matchen.

Erik Granqvist berättar om likheten mellan Michael Brandsegg-Nygård och Peter Forsberg.

Michael Brandsegg-Nygård anslöt till Norges VM-trupp sent, men har sedan varit en nyckelspelare mot den sensationella semifinalen.

Idag, under lördagens sändning av mötet med Schweiz, bjöd Viaplays Erik Granqvist på en anekdot om 20-årige stortalangen. Detta för visa vad den tidigare Mora– och Skellefteå-spelaren gått igenom för att nu ta sig hela vägen till NHL med Detroit Red Wings.

– Jag har faktiskt en jättebra historia om hur han kämpade sig tillbaka från en jättesvår knäskada. Andreas Johansson, tidigare NHL-spelare, var agent för några år sedan. Jag minns att han satt och pratade för två och ett halvt år sedan om det. Men de hittade en läkare som var grymt duktig, och placerade honom i Skellefteå där de visste att det var positivt grupptryck. Andreas till och med bodde med honom en sommar och lärde honom om kost, återhämtning och vad det är att vara proffs på riktigt. Sen började det ta fart, säger han.

Därefter följer en enorm hyllning från den tidigare agenten, under Schweiz 6–0-seger.

Peter Forsberg: ”Där kanske han påminner om mig”

Michael Brandsegg-Nygård jämförs nämligen med ingen mindre än Peter Forsberg, nu expert intill Granqvist i sändningen.

– Han har ju ett fysiskt element, och Andreas sa faktiskt att han påminner om dig (Peter Forsberg) lite i psyket. Han är lite skön disträ utanför, men när det väl är tävling, då kör han. Han har både färdigheter för att kunna göra mål, men är också en grinig vinnarskalle, vilket vi älskar, säger Erik Granqvist.

”Foppa” är ödmjuk när han sedan svarar på jämförelsen.

– Ja, han är tung i kroppen, han har tungt skott och han är inte blyg att smälla på. Där kanske han påminner om mig, men det känns som att han är bättre på att göra mål än vad jag var. Jag kunde ju inte ens skjuta, säger han i sändningen och fortsätter om Norge som nation.

– Jag tycker att de har kämpat rätt bra de sista åren, men inte haft talangen. Nu när de här yngre kommer upp och kan göra de här grejerna offensivt så, ah… vi får nog se upp för Norge. Jag tror inte det är ett engångstillfälle att de är och krigar om medaljer i ett VM. De har några yngre som har den här kämparglöden också, att det är bara en match.

