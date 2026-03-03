Edmonton förstärker – trejdar till sig backen

Edmonton och Chicago är överens. Oilers har gjort klar med den rutinerade backen Connor Murphy i en trejd med Blackhawks.

Connor Murphy är klar för Edmonton Oilers Foto: Bildbyrån

Av ekonomiska skäl har Edmonton Oilers valt att gå hårt på sex stycken försvarare under 2025/26. Evan Bouchard, Darnell Nurse, Mattias Ekholm, Jake Walman, Ty Emberson och Spencer Stastney. Men nu kommer Connor Murphy att fylla ut den tunna backsidan.

NHL-klubben är överens med Chicago Blackhawks inför Trade Deadline på fredag, och skickar samtidigt iväg ett val i andra rundan av NHL-draften 2028.

Under säsongen 2025/2026 har Murphy snittat 16,34 minuters istid över 60 matcher och producerat 12 poäng (4+9). Backen har också varit en viktig pjäs i Chicagos numerära underläge, en spelform hans nya klubb inte har fått att fungera.

Edmonton Oilers är placerade på en 18:e plats. Förstärkningen kan bli avgörande i jakten på en slutspelsplats, men det återstår att se.

Blackhawks fortsätter även att betala 50 procent av Murphys lön.

