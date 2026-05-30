Schweiz vann mot Norge
Schweiz vann matchen på hemmaplan mot Norge med 6–0 (1–0, 3–0, 2–0) i VM Semifinal herr.
Det var Schweiz sjätte raka seger mot Norge.
Schweiz–Norge – mål för mål
Christoph Bertschy gjorde 1–0 till Schweiz efter 17.36 med assist av Nicolas Baechler och Dominik Egli.
I andra perioden var Schweiz starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Denis Malgin, Ken Jäger och Damien Riat.
4.27 in i tredje perioden slog Nico Hischier till framspelad av Damien Riat och Sven Andrighetto och ökade ledningen. Theo Rochette gjorde också 6–0 på pass av Pius Suter och Attilio Biasca efter 17.34.
Schweiz–Norge 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)
VM Semifinal herr
Första perioden: 1–0 (17.36) Christoph Bertschy (Nicolas Baechler, Dominik Egli).
Andra perioden: 2–0 (24.23) Denis Malgin (Calvin Thurkauf), 3–0 (32.51) Ken Jäger (Sven Jung, Simon Knak), 4–0 (36.24) Damien Riat (Roman Josi, Sven Andrighetto).
Tredje perioden: 5–0 (44.27) Nico Hischier (Damien Riat, Sven Andrighetto), 6–0 (57.34) Theo Rochette (Pius Suter, Attilio Biasca).
Utvisningar, Schweiz: 6×2 min. Norge: 7×2 min.
