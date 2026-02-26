OS-backen kan trejdas – flera lag intresserade

Rasmus Ristolainen kan lämna Philadelphia Flyers innan trade deadline i NHL.

Enligt DailyFaceoff.com visar flera andra lag intresse för backen efter hans starka OS med Finland.

Rasmus Ristolainen kan ha gjort sitt i Philadelphia Flyers. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån & Kyle Ross-Imagn Images

Om drygt en vecka är det trade deadline i NHL och efter OS-uppehållet har ryktena börjat ta fart rejält borta i Nordamerika. En av spelarna som uppges kunna byta klubb den kommande veckan är finländaren Rasmus Ristolainen.

Ristolainen har varit kritiserad för sitt spel i både Buffalo Sabres och Philadelphia Flyers under några års tid. Men 31-åringen har fortfarande ett bra anseende i NHL och har studsat tillbaka den här säsongen efter att ha missat inledningen med en skada. Backen har framför allt visat sig kunna vara en värdefull och rejält spelare i defensiven.

I och med att slutspelsplatsen ser ut att bli allt mer avlägsen för Philadelphia skulle laget kunna bli säljare inför trade deadline. Rasmus Ristolainen är då en av spelarna som lockar till sig intresse.

Ristolainen stod för ett starkt OS med Finland där han var en ledande spelare på vägen till bronset. Backens +9 var bäst i hela mästerskapet tillsammans med lagkamraten Niko Mikkola samt Devon Teows i Kanada. Efter OS är det nu flera klubbar som är intresserade av Ristolainen och anser att han skulle kunna en bra förstärkning innan deadline nästa vecka.

Klubbarna som jagar Rasmus Ristolainen

Enligt DailyFaceoff.com är det sex NHL-lag som har visat ett intresse för Rasmus Ristolainen. Enligt sajten är det däremot endast Boston Bruins och Edmonton Oilers som uppges ha visat ett konkret intresse och också varit i kontakt med Flyers om en eventuell trejd. Samtidigt letar även Detroit Red Wings, Dallas Stars och Tampa Bay Lightning efter backar och nämns som potentiella destinationer för Ristolainen vid en eventuell trejd.

Problemet kan dock vara att Rasmus Ristolainen själv inte uppges vara speciellt sugen på att bli trejdad bort från Philadelphia. Det återstår däremot att se om han kan bli övertalad att lämna och vilken klubb som i sådana fall skulle kunna plocka upp backklippan.

Rasmus Ristolainen valdes som åttonde spelare av Buffalo Sabres i NHL-draften 2013. Vid JVM i Malmö 2014 blev Ristolainen hjälte genom att göra det avgörande målet under förlängningen av finalen mot Sverige. Han utsågs sedan även till JVM:s bästa back. Från och med 2014/15 har finländaren sedan varit en ordinarie NHL-back och han spelade i Buffalo Sabres fram till 2021 innan han trejdades till Philadelphia Flyers i utbyte mot nuvarande Brynäsbacken Robert Hägg. Totalt har Ristolainen spelat 795 NHL-matcher över 13 säsonger och gjort 310 poäng.

Source: Rasmus Ristolainen @ Elite Prospects