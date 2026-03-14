Rasmus Dahlin slår tillbaka mot stämpeln: ”Vad betyder det?”

Rasmus Dahlin har på kort tid fått ett nytt rykte i NHL – som en spelare som går motståndarna på nerverna. Men Buffalo Sabres lagkapten skakar på huvudet åt etiketten och menar att allt handlar om en sak: att tävla.

Rasmus Dahlin krälar under skinnet på motståndarna allt oftare. Foto: Morgan Tencza-Imagn Images

När Rasmus Dahlin får höra att han börjat beskrivas som en “pest” i NHL ser han mest förvånad ut.

– Vad betyder det? frågar Buffalo Sabres lagkapten.

När han fick förklarat för sig att ordet används om spelare som medvetet försöker irritera motståndare skakade svensken på huvudet.

– Nej, det är inte den jag försöker vara. Jag tävlar där ute. Och vissa spelare gillar inte det. Men jag ser mig inte som en “pest”. Ibland blir folk arga – och det kan jag inte göra så mycket åt, säger Dahlin till AP.

De senaste veckorna har flera incidenter satt honom i centrum.

I början av mars slog Jevgenij Malkin med klubban mot Dahlin efter en situation i Buffalos 5–1-seger över Pittsburgh Penguins. Slaget missade Dahlins ansikte men ledde till att Malkin stängdes av i fem matcher.

Kort därefter hamnade Dahlin i en ny dust när Brandon Hagel i Tampa Bay Lightning attackerade honom bakifrån efter en ordväxling. Hagel fick senare böta 5 000 dollar.

Rasmus Dahlin: ”Jag har alltid tävlat hårt”

Trots rubrikerna menar Dahlin att hans spelstil inte har förändrats.

– Jag har alltid tävlat hårt. Kanske märks det mer nu när vi vinner och får mer uppmärksamhet, säger han till AP.

Och Buffalo Sabres har verkligen fått fart på säsongen. Laget har vunnit 29 av sina senaste 37 matcher och har klättrat från botten av Eastern Conference till toppen av Atlantic Division.

Dahlin har varit en central del i framgången. Han leder laget i istid med över 24 minuter per match och ligger tvåa i interna poängligan med 60 poäng.

– Han njuter av det här just nu – av att vinna och av kampen där ute, säger tränaren Lindy Ruff.

Tufft år på det privata planet för Dahlin

Samtidigt har säsongen varit känslomässigt tung för Dahlin. Hans fästmö Carolina Matovac drabbades av hjärtsvikt under en semester i Frankrike och har senare genomgått en hjärttransplantation i Sverige.

Lagkamraten Mattias Samuelsson är imponerad över hur Dahlin hanterat situationen.

– Jag kan knappt föreställa mig vad han går igenom mentalt. Att ändå komma hit och prestera på den nivå han gör är otroligt.

För Dahlin handlar dock allt fortfarande om samma sak.

Att tävla – inte att reta upp motståndare.

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects