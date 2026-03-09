Gick till attack mot Rasmus Dahlin – straffas av NHL

Brandon Hagel gick till attack mot Rasmus Dahlin och måttade flera slag mot svensken.

Nu straffas Hagel av NHL – och tvingas böta 5 000 dollar.

Brandon Hagel började veva mot Rasmus Dahlin och straffas nu med böter. Foto: NHL/Skärmdump

Det har varit en tuff vecka för Rasmus Dahlin i NHL, åtminstone sett till smällarna som han har fått.

Mot Pittsburgh Penguins förra veckan fick han en ful slashing i nacken av storstjärnan Jevgenij Malkin. Det ledde till att Malkin stängdes av i hela fem matcher efter hjärnsläppet. Under nattens toppmöte med Tampa Bay Lightning var Dahlin också i händelsernas centrum.

Dahlin stod för ett ”Gordie Howe-hattrick” där han både gjorde mål, noterades för assist samt hamnade i slagsmål i en kaosmatch som Buffalo vann med hela 8-7. Under andra perioden blev han nämligen också påhoppad av Brandon Hagel. Precis framför Buffalos mål åkte Dahlin in och knuffande undan Hagel. Tampa Bay-stjärnan svarade då genom att vända sig om och dela ut en crosschecking på Dahlin, som knäckte Hagels klubba.

När han inte längre kunde använda klubban tog Hagel i stället tag i Dahlins tröja. Dahlin försökte åka därifrån eftersom att spelet fortfarande pågick, men Hagel vägrade släppa taget. När Dahlin sedan försöker dra sig loss börjar Brandon Hagel dela åt flera slag mot Rasmus Dahlin. Hagel fäller därmed Dahlin till isen vilket ledde till ilska hos Buffalo-laget och ett stort tumult utbröt på isen. Utfallet blev att Hagel utvisades i 2+2-minuter för ”roughing”.

Brandon Hagel received a double minor for attacking Rasmus Dahlin 😬



Should he have been ejected from the game? 🤔 pic.twitter.com/8sVWdxapKu — Gino Hard (@GinoHard_) March 8, 2026

Brandon Hagel straffas med maxböter

Efter de våldsamma scenerna har Brandon Hagel blivit utredd av NHL:s disciplinnämnd, Player Safety. Han klarar sig däremot från avstängning. I stället tvingas Brandon Hagel böta 5 000 dollar, maxbeloppet under NHL:s kollektivavtal, för attacken på Dahlin. Bötesbeloppet motsvarar nästan 46 000 kronor. I sitt nuvarande kontrakt med Tampa Bay Lightning tjänar Hagel 6,5 miljoner dollar (nästan 600 miljoner kronor) per säsong, vilket blir i snitt 542 000 dollar (fem miljoner kronor) per månad.

Hans böter motsvarar alltså ungefär 0,9 procent av hans snittliga månadslön.

Tampa Bay’s Brandon Hagel has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for serving as the aggressor in an altercation with Buffalo’s Rasmus Dahlin. — NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) March 9, 2026

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects

Source: Brandon Hagel @ Elite Prospects