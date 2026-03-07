Stängs av i fem matcher – efter fula smällen på Dahlin

Jevgenij Malkin stängs av efter slashingen på Rasmus Dahlin. Den ryska stjärnan får sitta av hela fem matcher.

Jevgenij Malkin stängs av efter slashingen mot Rasmus Dahlin. Foto: Skärmdump & Bildbyrån.

Det var natten till fredag som Jevgenij Malkin tappade huvudet. Framför Buffalo-målet drog ryssen på en slashing i nacken på Rasmus Dahlin. Det följde sedan ett bråk efter tilltaget på den svenska stjärnan.

Veteranen tilldelades ett matchstraff samtidigt som Pittsburgh Penguins tappade matchen.

1-1 blev 1-5 efter matchstraffet. Med Malkin borta, och även Sidney Crosby, så saknar Penguins centerdjupet just nu. Nu blir han alltså även avstängd i fem matcher, samtidigt som han får böta över en miljon svenska kronor. Närmare bestäms 158 85 amerikanska dollar, vilket motsvarar drygt en och en halv miljon svenska kronor i dagens valutaläge.

Jevgenij Malkin har gjort 47 poäng på 46 matcher den här säsongen. 39-åringen gör just nu sin bästa säsong på tre år sett till poängsnitt. Nu blir det däremot vila i fem matcher innan han får börja spela igen.

Rasmus Dahlin och hans Buffalo Sabres är på väg mot slutspel, för första gången på över 15 år. Segern mot Pittsburgh var den femte raka efter OS-uppehållet.