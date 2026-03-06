Jevgenij Malkin stod för en ful slashing mot Rasmus Dahlin. Då fick den ryska storstjärnan matchstraff – och sedan rasade Pittsburgh Penguins ihop och förlorade med 1-5.

Jevgenij Malkin fick matchstraff efter sin slashing på Rasmus Dahlin. Foto: Skärmdump & Alamy.

Det var 38 sekunder in i den andra perioden som Jevgenij Malkin och Rasmus Dahlin rök ihop. Framför Buffalos mål tappade veteranen huvudet och slashade den svenska stjärnan mot huvudet och nacken. Sedan gick han även på Dahlin och ett mindre kramkalas utbröt.

Domarna kollade på situationen och valde att döma ett matchstraff för slashing.

25-åringen från Göteborg kunde spela vidare i matchen. I det efterföljande powerplay-spelet blev det sedan 2-1 efter att Josh Norris hittat nätet. Av bara farten kom sedan även 3-1 och 4-1 innan den andra perioden var slut. Målskyttarna då var Alexander Tuch och Owen Power, där Noah Östlund hade en assist till den sistnämndas mål.

Matchstraff på Malkin

Pittsburgh kom aldrig in i matchen. Istället kom 5-1 genom Mattias Samuelsson. Målen i den första perioden gjordes av Michael McLeod för Buffalo Sabres och Bryan Rust för Pittsburgh.

Jevgenij Malkins bortfall är så klart tungt för laget. Inte minst med tanke på att Sidney Crosby saknas sedan hans skada i OS-kvartsfinalen mot Tjeckien. Det är deras två stöttepelare som nu är borta. Det återstår också att se huruvida Malkin blir avstängd eller inte.

Rasmus Dahlin hade inga poäng i matchen men står just nu noterad för 53 poäng på 58 matcher den här säsongen.

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects