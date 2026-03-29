Radko Gudas avslutade Auston Matthews säsong med en ful knätackling. Trots att Anaheim Ducks-kaptenen nu själv går skadad vill han till varje pris spela när hans lag ställs mot Toronto Maple Leafs natten mot tisdag, rapporterar Elliotte Friedman.

Radko Gudas stängdes av fem matcher för sin tackling på Auston Matthews. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Det var i mötet mellan Toronto och Anaheim den 12 mars som Radko Gudas blev Maple Leafs-fansens fiende nummer ett. Med en bentackling sänkte han motståndarkaptenen Auston Matthews.

Knäskadan som Matthews ådrog sig var så pass allvarlig att den krävde operation – och avslutade hans säsong i förtid. Gudas fick å sin sida matchstraff och fem matchers avstängning för tacklingen.

Det stora samtalsämnet efteråt kom dock att bli den uteblivna reaktionen från Auston Matthews medspelare. Ingen gav sig på Gudas för att markera, något som skapade enorm kritik mot lagkamraterna under en säsong som redan var på väg ned i avloppet med missat slutspel för första gången sedan 2016.

Skadad Radko Gudas vill spela mot Toronto Maple Leafs

När Ducks och Leafs ska mötas i Kalifornien natten mot tisdag förväntas det därför bli en hetlevrad match. Men den kan komma att spelas utan Radko Gudas på isen. Efter att ha avtjänat sitt straff drabbades veteranbacken nämligen av en skada i mötet med Calgary Flames tidigare i veckan. Under söndagen ska 35-åringen undersökas och läkarna ta beslut om han är kry nog för att kunna spela.

Elliotte Friedman på Sportsnet rapporterade dock under nattens sändning av Hockey Night in Canada att Gudas vill spela matchen mot Toronto – till varje pris.

– Om man kallar det för koden, eller för det sportsliga sättet att göra saker på, så inser han att Maple Leafs vill åt honom – och han vill spela, säger Friedman.

– Nu ska han träffa läkarna på söndag … och så får vi se vad de har att säga. Men Gudas har uppenbarligen gjort sina känslor väldigt tydliga: han vill spela.

Radko Gudas, som även skadade Sidney Crosby i OS-kvartsfinalen mellan Tjeckien och Kanada, har en del fula tacklingar på sitt samvete. Men faktum är att han inte hade varit avstängd sedan 2019 när han fick sätta sig på läktaren för fulsmällen på Matthews.

Nu återstår det att se om Toronto-spelarna får chansen att möta Gudas eller inte.

