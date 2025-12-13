Quinn Hughes tid i Vancouver Canucks är över. Natten mot lördag kom beskedet att klubben trejdat sin lagkapten till Minnesota Wild. I utbyte får Canucks bland annat svenske forwarden och tidigare JVM-kaptenen Liam Öhgren – som därmed återförenas med sin gamle lagkamrat Jonathan Lekkerimäki.

Quinn Hughes har trejdats till Minnesota Wild av Vancouver Canucks. Foto: Bob Frid-Imagn Images (montage)

Efter en lång tid av spekulationer har Vancouver Canucks slutligen trejdat sin lagkapten Quinn Hughes.

Under natten stod det klart att 26-åringen skeppas till Minnesota Wild i utbyte för ett rejält paket. Canucks får centern Marco Rossi, backen Zeev Buium, svenske forwarden Liam Öhgren och ett förstarundeval i NHL-draften 2026 tillbaka för den amerikanske stjärnan.

Quinn Hughes framtid i Vancouver började ifrågasättas redan i fjol. Då gjorde Canucks president Jim Rutherford ett utspel när han insinuerade att stjärnbacken, som vann Norris Trophy som ligans bästa back 2024, ville spela med sina bröder Jack och Luke Hughes i New Jersey Devils i framtiden. Det tycktes vara en tecken på att Hughes inte hade för avsikt att förlänga avtalet med Canucks när det löpte ut 2027.

Quinn Hughes klar för Minnesota Wild

När Canucks nu för andra säsongen i rad har upplevt en resultatmässig kräftgång tilltog trejdryktena, så till den milda grad att coachen Adam Foote härom dagen erkände att det påverkade omklädningsrummet.

Marco Rossi, Zeev Buium och Liam Öhgren går till Vancouver Canucks i den stora Quinn Hughes-affären. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Många klubbar ska ha hört sig för om Hughes, men inget lag kunde matcha det anbud som Minnesota Wild var redo att lägga på bordet.

I Marco Rossi får Canucks en andracenter bakom Elias Pettersson. Den 24-årige österrikaren svarade för 60 poäng för Wild i fjol och har gjort 14 poäng på 17 matcher den här säsongen. Han är sajnad till och med 2027/28 på ett kontrakt värt fem miljoner dollar per säsong.

Backen Zeev Buium gör sin första NHL-säsong efter att ha lämnat college i fjol. Bakom sig har den 20-årige amerikanen en imponerande juniorkarriär med två JVM-guld, ett U18-VM-guld, en collegetitel med University of Denver samt ett VM-guld med USA från vårens turnering i Stockholm. Buium, vald som tolfte spelare i draften 2024, har 14 poäng (3+11) på sina 31 första NHL-matcher.

Liam Öhgren trejdas till Vancouver Canucks

Liam Öhgren, 21, är inne på sin andra säsong i Nordamerika efter flytten från Färjestad 2024. Stockholmaren har pendlat mellan NHL och AHL under säsongen. Han är poänglös på sina 18 NHL-matcher med Wild men har fem poäng (3+2) på nio matcher med farmarlaget Iowa Wild. I Canucks organisation återförenas han med mångårige lagkamraten från Djurgården, Jonathan Lekkerimäki, som han bland annat vunnit U18-VM-guld med och även tagit silver på JVM med. Öhgren draftades ursprungligen av Wild som 19:e spelare i första rundan 2023.

När han debuterar för Canucks blir Öhgren den nionde (!) svensken att representera klubben den här säsongen. Utöver Elias Pettersson och Lekkerimäki har även Tom Willander, Elias Pettersson (backen), Marcus Pettersson, Linus Karlsson, Nils Åman och Nils Höglander spelat matcher för Vancouver.

Minnesota Wild har Quinn Hughes under kontrakt till och med nästa säsong. Från och med 1 juli har de exklusiv möjlighet att börja förhandla med honom om ett nytt avtal.

Hughes har 23 poäng (2+21) på 26 matcher med Canucks den här säsongen. Under sin NHL-karriär har han gjort 432 poäng på 459 matcher. Det gör honom till den poängrikaste backen i Vancouver Canucks historia.

Source: Quinn Hughes @ Elite Prospects