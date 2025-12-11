Det är ingen rast och ingen ro i Vancouver Canucks. Efter förra säsongens uppmärksammade konflikt mellan Elias Pettersson och J.T. Miller har en ny distraktion drabbat laget den här säsongen. Kaptenen Quinn Hughes framtid i klubben.

Quinn Hughes osäkra framtid i Vancouver Canucks påverkar omklädningsrummet, erkänner coachen Adam Foote.

Foto: Simon Fearn-Imagn Images & AP Photo/David Zalubowski

Efter ett tungt fjolår fortsätter Vancouver Canucks att kämpa i uppförsbacken den här säsongen. Då handlade det om den frostiga relationen mellan Elias Pettersson och J.T. Miller, en konflikt som i slutändan ledde till att Canucks trejdade den senare till New York Rangers.

Den här säsongen är det storstjärnan Quinn Hughes vara eller icke vara i klubben som blivit ett allt större samtalsämne i NHL. Så pass mycket att det faktiskt letat sig in i Canucks eget omklädningsrum. Under en pressträff på onsdagen erkänner Adam Foote att det påverkar gruppen.

– Jag tror att när jag har varit med om sådant, pratar man inte om det, man försöker att inte tänka på det, men det finns där, svarar Foote när han får frågan om sitt lags medvetenhet om trejdryktena kring Hughes.

– Vissa dagar kan man känna det mer än andra, och de här killarna är människor, de kan känna det. Det kan absolut påverka ett omklädningsrum. Jag måste ge killarna beröm, de är i en svår situation när de hör bruset. De fortsätter att komma till jobbet varje dag och fortsätter att göra sitt jobb. De är proffs och det är vad de ska göra, men för att svara på din fråga, de hör det. Det påverkar förmodligen vissa spelare mer än andra. Som sagt, jag ger dem mycket beröm för hur de hanterar det, kommer till jobbet, försöker vinna hockeymatcher och gör sitt jobb.

#Canucks Adam Foote says there is no way to deny the Quinn Hughes trade chatter has made its way into the locker room pic.twitter.com/DCx9DGu5dz — Jeff Paterson (@patersonjeff) December 10, 2025

Quinn Hughes kopplas samman med New Jersey Devils

Quinn Hughes har ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt med Vancouver Canucks. Amerikanen har själv inte stängt dörren för Canucks. I stället var det presidenten Jim Rutherford som gjorde ett utspel förra säsongen där han påstod att backen drömde om möjligheten att få spela med sina yngre bröder Jack och Luke Hughes i New Jersey Devils.

Det här i kombination med Canucks svaga prestationer på isen den senaste säsongen har skapat ryktena om att 26-åringen ska kunna bli trejdad redan den här säsongen. Utöver Devils har Detroit Red Wings och Philadelphia Flyers nämnts som tänkbara destinationer.

Quinn Hughes, ursprungligen draftad som sjunde spelare i första rundan 2018, är tillsammans med Elias Petterson poängbäst i Vancouver den här säsongen med 22 poäng. Han har gjort två mål och 20 assist på 25 matcher.

Vancouver Canucks, som haft inte mindre än åtta svenskar i spel under säsongen, är just nu NHL:s sämsta lag med 25 inspelade poäng på 30 matcher.

Source: Quinn Hughes @ Elite Prospects