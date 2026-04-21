Porter Martone kom in i Stanley Cup-slutspelet med nio NHL-matchers erfarenhet. Nu har Philadelphia Flyers 19-åriga storlöfte skjutit två matchavgörande mål i serien mot Pittsburgh Penguins. I natt ledde han vägen när Flyers gick upp till 2–0 i matcher via en 3–0-seger.

Porter Martone har fått en flygande start på sitt första Stanley Cup-slutspel med Philadelphia Flyers. Foto: Eric Hartline-Imagn Images

Två bortamatcher – två segrar.

Philadelphia Flyers har kopplat ett stenhårt grepp om ”The Battle of Pennsylvania”. I natt gick man fram till 2–0 i matcher efter en 3–0-vinst i PPG Paints Arena.

I centrum: Porter Martone.

19-åringen, vald som sjätte spelare i förra sommarens NHL-draft, klev för andra matchen i rad fram och gjorde det matchvinnande målet. I helgens debut i Stanley Cup-slutspelet satte han 3–1-målet med ett näktigt skott i 3–2-segern. I natt öppnade han målskyttet och blev därmed den tolfte tonåringen i NHL-historien att göra mål i sina två första slutspelsmatcher.

– Jag måste ge mycket beröm till killarna i det här omklädningsrummet, säger Martone som gjorde tio poäng på nio matcher i NHL:s grundserie efter att ha anslutit till Flyers från Michigan State University i NCAA.

– De har lärt mig mycket, inte bara när det gäller hockeyn utan också om livet. Jag har sagt det tidigare, men jag tog steget (från college) eftersom jag kände mig redo och trodde att jag kunde hjälpa det här laget.

Med drygt sex minuter kvar av den andra perioden bröt han dödläget i matchen när han plockade upp en retur och tryckte in pucken bakom Stuart Skinner med en backhand.

Dan Vladar med första nollan för säsongen

Garnet Hathaway adderade ett mål i numerärt underläge i den andra perioden medan Luke Glendening avslutade målskyttet i tom bur i tredje perioden.

I Flyers kasse stod den tjeckiske målvakten Dan Vladar för en stark insats och stoppade samtliga 27 skott. Därmed höll han sin första nolla för säsongen efter att ha gått igenom hela grundserien ut att hålla helt tätt en enda gång.

Pittsburgh Penguins lämnar nu hemmaborgen med 0–2 i matcher efter en besvikelse till start på sitt första slutspel sedan 2022. Nästa match spelas i Philadelphia natten mot torsdag.

– Det ska finnas frustration. (Vi) ska vara frustrerade, säger Pittsburghs tränare Dan Muse till NHL.com.

– Vi har precis förlorat två matcher på hemmaplan. Och med frustration kommer frågan: hur ska man svara? Hur ska vi svara? Jag hoppas att varenda kille i det där omklädningsrummet, hela ledarstaben – att ingen är nöjd just nu. Ingen ska vara det.

Pittsburgh – Philadelphia 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Philadelphia: Porter Martone (2), Garnet Hathaway (1), Luke Glendening (1).

