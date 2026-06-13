Claes Endre lämnar Gherdeina efter den historiska titeln. Foto: Bildbyrån.

På några månader har 30-årige Claes Endre gått från att vara backup i Vimmerby till att bli kallad legend i italienska Gherdeina. Ändå står det det nu klart att svensken gjort sitt i klubben.

Beskedet kommer under fredagen, efter resan som slutade i Gherdeinas första titel i alpligan någonsin.

"Du kom som målvakt, du gick härifrån som en legend. Tack Claes för allt, du kommer att vara saknad", skriver laget i sina kanaler.

Claes Endre anslöt till klubben i mitten av januari, och var med under slutspurten av grundserien. Gherdeina slutade elva, men tog sig sedan vidare, och blev den stora framgångssagan när de säkrade en finalplats med Merano på andra sidan. Finalen slutade 4–0 och Endre kunde visa upp 93,9 i räddningsprocent över sina 19 slutspelsmatcher.

Vänder hem till familjen i Vimmerby

Vad som nu väntar för den tidigare AIK- och SSK-målvakten är oklart. För Vimmerby Tidning har han dock varit öppen med att tanken varit att vända hem till familjen efter säsongen. Han var då, i mars, också öppen för spel i sin tidigare klubb.

– Vi får se. Jag är inte främmande för att prova något mer utomlands. Men heller inte för att komma tillbaka till Vimmerby Hockey, sa Endre.

Vimmerby har just nu Tomas Rydén på kontrakt, samt Isak Sörqvist inlånad från Luleå. Målvaktssidan ser därmed ut att vara fylld.