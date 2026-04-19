19-åringen frälste Flyers
Med två och en halv minut kvar att spela klev Porter Martone fram för Philadelphia Flyers. 19-åringen satte 3-1-målet som blev matchavgörande i 3-2-segern mot Pittsburgh Penguins.
— Jag tycker att de var bättre än oss från start till mål, säger Erik Karlsson till NHL.com.
Det är ett rivalmöte i Pennsylvania redan i första omgången av Stanley Cup-slutspelet. Där Pittsburgh har hemmafördelen och i den första matchen blev det som väntat tufft. Det var däremot gästerna som förde matchen.
I mitten av den andra perioden föll det första målet. Det var då Jamie Drysdale som spräckte nollan. Innan perioden var över klev däremot Jevgenij Malkin fram och kvitterade matchen. Men i den tredje perioden var det fortsatt Flyers som tryckte på.
Travis Sanheim gjorde 2-1 med tio minuter kvar att spela. När Pittsburgh då gick för en kvittering vände istället spelet. Porter Martone, som har gjort två junior-VM med Kanada, klev fram och sköt 3-1 på ett mycket elegant sätt. 19-åringen anslöt till laget sedan hans säsong med Michigan i NCAA tagit slut.
Hans mål blev också matchavgörande sedan Bryan Rust skjutit 3-2 med en minut kvar att spela. Ett som blev matchens sista, rond ett gick därmed till Philadelphia.
— De gjorde en bra match. Jag tycker att de var bättre än oss från start till mål. Det är så det är ibland, det är olyckligt, sa Erik Karlsson efter matchen.
