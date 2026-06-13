Leksand försvarar satsningen: "Det är en investering"

Andreas Gärdsback försvarar satsningen i Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

Tidigare i veckan presenterade Leksand en ekonomisk vinst på 7,5 miljoner kronor, före skatt. Detta trots att det funnits en stark oro kring klubbens existens efter nedflyttningen från SHL. Det stora orosmolnet har varit importspelares sign off-bonusar, vilket skapat ett skuldberg, men detta verkar man kunna skjuta framför sig.

”I samband med årets slut har avbetalningsplaner upprättats med större fordringsägare, vilket medfört en förskjutning från kortfristiga skulder till långsiktiga, vilket gör det möjligt att sprida ut betalningarna över tid”, skrev klubben tidigare i veckan.

Nu, efter fredagens årsmöte på tre timmar, svarar ordförande Andreas Gärdsback kring de rubriker som följt.

– Jag går inte och mår dåligt över kritiken, men det är ju jobbigt när det blir svarta rubriker hela tiden. Vi har precis presenterat ett jättebra bokslut, men då är ändå rubrikerna om ekonomisk kris och hur kan vi ha så dyr spelartrupp, säger han till Falu-Kuriren.

Gärdsback: Därför fortsätter Leksand att satsa

Enligt FK är det runt 30 miljoner kronor som ska betalas ut i sign off-bonusar. Dock blir det endast 15 i år, enligt tidningen. Detta samtidigt som klubben satsat mot ett återtåg till SHL, bland annat genom värvningen av Tyler Kelleher, från MoDo.

Gärdsback väljer att försvara satsningen, och motiverar den på följande vis för Falu-Kuriren:

– Om vi vänder på det, om vi inte skulle satsa på att ha en chans att gå upp i SHL, då sitter vi med skägget i brevlådan ordentligt nästa år. Nu kommer vi förhoppningsvis att ha ett attraktivt spel så att folk vill komma och titta. Då kommer vi få intäkter, säger han och fortsätter:

– Hade vi bantat truppen så hade vi haft ett helt annat publiksnitt, vi hade sålt färre korvar och företagspartnerna hade inte velat vara med på samma nivå. Då tappar vi jättemycket intäkter. Det är en investering för att vi ska ta oss tillbaka till SHL. Och har vi tur så är det på ett år, annars så får det ta ett år till.