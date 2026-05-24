Den dyra värvningen av Nikolaj Ehlers betalar sig för Carolina Hurricanes. I natt blev den danska stjärnan stor matchvinnare med sina två mål när konferensfinalen mort Montréal Canadiens kvitterades via en 3–2-seger efter förlängning.

– Jag skakar lite grann och har gåshud, säger Ehlers efter sitt övertidsavgörande.

Nikolaj Ehlers blev skillnaden mellan Carolina och Montréal i nattens andra konferensfinal. Foto: James Guillory-Imagn Images

Är Nikolaj Ehlers pusselbiten som tar Carolina Hurricanes över det sista hindret?

Att döma av nattens insats i den andra konferensfinalen mot Montréal Canadiens lutar svaret på frågan åt ett ja. Efter att Hurricanes under flera år sökt efter den där offensiva spelaren som kan göra skillnad i ett slutspel klev 30-åringen fram i ett kritiskt läge i natt.

Med sina två mål ser han till att kvittera konferensfinalen till 1–1 efter nattens 3–2-vinst.

– Vi släppte inte taget utan fortsatte att mala på. Vi gjorde en del misstag och de har ett för bra lag för att vi ska kunna tillåta det, men vi släppte inte taget och fick med oss segern, säger Ehlers till Sportsnet.

Stod för konstmål

Den danske forwarden tillbringade tio säsonger i Winnipeg Jets innan han skrev ett sexårskontrakt med Carolina värt 480 miljoner kronor förra sommaren. Hurricanes hade identifierat Ehlers som den spelartyp man saknat efter att gång på gång förlorat i slutspelet på grund av för dåligt med eldkraft i offensiven.

I natt bevisade han att klubben tagit rätt beslut.

Först svarade han för ett konstmål när han satte 2–1 i slutet av den andra perioden. Ehlers dansade sig in emellan Cole Caufield och Lane Hutson innan han tog ett överraskande avslut som gick in mellan benen på Jakub Dobes.

WHAT A GOAL FROM NIKOLAJ EHLERS AND THE CANES RE-TAKE THE LEAD 🫨🔥 pic.twitter.com/6u8wZHDFoO — Gino Hard (@GinoHard_) May 24, 2026

Nikolaj Ehlers övertidshjälte för Carolina

När matchen sedan gick till förlängning tack vare Josh Andersons kvittering i tredje perioden steppade han upp på nytt. Blott 3.29 in i övertiden avgjorde han matchen efter en spelvändning där han kom direkt från båset och fick ett öppet läge mitt i slottet som han inte missade. Taket på Lenovo Center i Raleigh höll på att lyfta av glädje när pucken gick in.

– Jag skakar lite grann och har gåshud, säger en tydligt känslosam Ehlers efter avgörandet.

– Jag har älskat den här platsen sedan dag ett och med de här fansen är det speciellt. Jag kom från Winnipeg där fansen är fantastiska och där det blir en häftig atmosfär i slutspelet, men här är det också helt otroligt och jag kan inte be om mycket mer än det här.

Carolina klev in i matchen med enorm press på sig efter att ha vaskat första matchen som Montréal vann med 6–2. Nu lyckades Rod Brind’Amours manskap hitta tillbaka till den defensiva struktur som gjort dem så svårslagna i slutspelet. Faktum är att man begränsar Canadiens till tolv (!) skott på mål under hela matchen.

Det tog Montréal över elva minuter i första perioden att få i väg sitt första skott på mål, men då såg Josh Anderson också till att kvittera till 1–1. Hans första av två mål i matchen.

– Det var en kamp därute och jag tyckte att vi tävlade. Det är en tunn gräns mellan att vinna och att förlora ibland, säger coachen Martin St. Louis efter nederlaget.

Serien flyttar nu till Montréal där match tre spelas i Bell Centre natten mot tisdag.

Carolina – Montréal 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0)

Carolina: Nikolaj Ehlers 2 (4), Eric Robinson (2).

Montréal: Josh Anderson 2 (5).

Serien är oavgjord, 1–1 i matcher.