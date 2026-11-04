Nya skadebeskedet om Ullmark

Linus Ullmark är på väg tillbaka. Foto: Bildbyrån

För andra gången inom loppet av ett par veckor tvingades Linus Ullmark för två veckor sedan kliva av en match på grund av skada.

I början av oktober utgick Ullmark i en match efter att ha drabbats av en känning och i segermatchen mot Florida Panthers fick Ottawa Senators svenske stjärnmålvakten hjälpas av isen efter att ha gjort en räddning. Han sades senare ha en underkroppsskada.

Nu är svensken på väg tillbaka i spel igen. Igår fanns han med när Ottawa tränade.

– Linus var med under slutskedet av träningspasset idag. Det är ett steg i rätt riktning, sade coachen Travis Green enligt NHL:s hemsida under tisdagen.

Linus Ullmark har storspelat

Ullmark har om vi bortser från skadorna haft en strålande start på säsongen, med sju segrar på åtta matcher. Svensken står noterad för ett snitt på 1,33 insläppta mål per match samt en räddningsprocent på 94,5 procent.

I hans frånvaro har landsmännen Samuel Ersson och Jonas Johansson vaktat kassen för Ottawa. På de sex matcher som Ullmark missat under sin senaste skadeperiod har den blågula duon bara lett Senators till två segrar.