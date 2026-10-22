Svenske stjärnan skadad – fick hjälpas av isen

För andra gången inom loppet av två och en halv vecka tvingades Linus Ullmark i natt kliva av en segermatch på grund av skada.

I början av oktober utgick Ullmark i en match efter att ha drabbats av en känning och i nattens segermatch mot Florida Panthers fick Ottawa Senators svenske stjärnmålvakten hjälpas av isen efter att ha gjort en till synes helt vanlig benparad.

Svensken gick ned på knä och sträckte ut sitt högra ben för att styra undan pucken, men blev sittande kvar på isen och grimaserade illa. Ullmark fick därefter hjälp av en lagläkare och lagkompisen Claude Giroux för att ta sig upp på fötter, innan han hjälptes av isen och ut i omklädningsrummet.

Strålande start på säsongen

Skadan inträffade i inledningen av den tredje perioden och fram tills dess hade han räddat 17 av 18 skott i matchen som Senators vid tillfället ledde med 3–1. Landsmannen Samuel Ersson fick hoppa in mellan Senators stolpar och behövde bara rädda ett skott i matchen som Senators vann med 5–1.

Efter matchen bekräftade Senators tränare Travis Green att det rör sig om en underkroppsskada och att Ullmark ska undersökas vidare under torsdagen.

Linus Ullmark har fått en flygande start på NHL-säsongen 2026/27, där han vunnit sju av sina åtta spelade matcher och står noterad för ett snitt på 1,33 insläppta mål per match samt en räddningsprocent på 94,5 procent.



Ottawa Senators – Florida Panthers 5–1

Ottawa: Tim Stützle (6), Claude Giroux (2), Shane Pinto (2), Warren Foegele (11), Stephen Halliday (3).

Florida: Brady Tkachuk (7).



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