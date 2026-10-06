Ullmark utgick: ”Kände av något”

Linus Ullmark tvingades utgå i nattens match .

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Efter att ha vaktat Ottawa Senators målbur under matchens inledande 40 minuter återvände inte Linus Ullmark till spel när den tredje perioden i nattens möte med Boston Bruins skulle till att börja.

Med fyra och en halv minut kvar av den andra perioden kraschade motståndarforwarden J.J. Peterka in i Ullmark i samband med en inbrytning. Ullmark blev sittande på isen ett tag efter kollisionen, men kunde spela klart perioden innan Senators fattade beslutet att plocka av honom i periodpausen.

– Han kände av något. Det var en försiktighetsåtgärd. Vi ansåg att det var bäst att ta av honom och undersöka honom igen, säger tränaren Travis Green till Ottawa Citizen .

Ottawa-debut för Samuel Ersson

Fram till att Ullmark tvingades kliva av hade svensken haft en tämligen komfortabel kväll i sin gamla hemmaarena, där Senators hade gått upp till en 4–0-ledning och svensken endast hade behövt rädda tio skott under matchens första 40 minuter.

I Ullmarks frånvaro fick en annan svensk i form av Samuel Ersson chansen att göra sin debut för Senators. Ersson räddade åtta av nio skott i sin debutmatch som Ottawa till slut vann med 4–1.

– De kom ut i den tredje med en liten push, men Ersson gjorde några bra räddningar för oss och höll oss kvar i matchen så vi kunde ta en viktig seger, säger Senators tvåmålsskytt Tim Stützle till NHL.com .

William Eklund och Fabian Zetterlund kom till spel för Senators, medan Elias Lindholm och Hampus Lindholm fanns med i Bostons laguppställning. Ingen av svenskarna i matchen noterades för någon poäng.

Boston Bruins – Ottawa Senators 1–4

Boston: James Hagens (2).

Ottawa: Tim Stïutzle 2 (2), Drake Batherson (1), Michael Amadio (2).

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