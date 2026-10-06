Ullmark utgick: ”Kände av något”

Efter att ha vaktat Ottawa Senators målbur under matchens inledande 40 minuter återvände inte Linus Ullmark till spel när den tredje perioden i nattens möte med Boston Bruins skulle till att börja.
Med fyra och en halv minut kvar av den andra perioden kraschade motståndarforwarden J.J. Peterka in i Ullmark i samband med en inbrytning. Ullmark blev sittande på isen ett tag efter kollisionen, men kunde spela klart perioden innan Senators fattade beslutet att plocka av honom i periodpausen.
– Han kände av något. Det var en försiktighetsåtgärd. Vi ansåg att det var bäst att ta av honom och undersöka honom igen, säger tränaren Travis Green till Ottawa Citizen.
Ottawa-debut för Samuel Ersson
Fram till att Ullmark tvingades kliva av hade svensken haft en tämligen komfortabel kväll i sin gamla hemmaarena, där Senators hade gått upp till en 4–0-ledning och svensken endast hade behövt rädda tio skott under matchens första 40 minuter.
I Ullmarks frånvaro fick en annan svensk i form av Samuel Ersson chansen att göra sin debut för Senators. Ersson räddade åtta av nio skott i sin debutmatch som Ottawa till slut vann med 4–1.
– De kom ut i den tredje med en liten push, men Ersson gjorde några bra räddningar för oss och höll oss kvar i matchen så vi kunde ta en viktig seger, säger Senators tvåmålsskytt Tim Stützle till NHL.com.
William Eklund och Fabian Zetterlund kom till spel för Senators, medan Elias Lindholm och Hampus Lindholm fanns med i Bostons laguppställning. Ingen av svenskarna i matchen noterades för någon poäng.
Boston Bruins – Ottawa Senators 1–4
Boston: James Hagens (2).
Ottawa: Tim Stïutzle 2 (2), Drake Batherson (1), Michael Amadio (2).
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