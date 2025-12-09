Nils Höglander skadade fotleden på försäsongen och tvingades till operation. I natt kunde han äntligen göra comeback – efter att ha missat Vancouver Canucks 29 första matcher.

– Jag är bara för exalterad, sade han inför Canucks 0–4-förlust mot Detroit Red Wings.

Nils Höglander var tillbaka i spel i natt efter att ha missat hela säsongen. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Vancouver Canucks har en diger skadelista och saknar bland annat Elias Pettersson med en överkroppsskada.

I natt fick man dock tillbaka en annan svensk efter lång frånvaro. Nils Höglander gjorde nämligen säsongsdebut i 0–4-förlusten mot Detroit Red Wings.

24-åringen skadade sig under försäsongen och tvingades operera sin fotled i slutet av september. Det tog honom två och en halv månad att komma i speldugligt skick.

– Jag är bara för exalterad. Jag måste bara gå ut och spela enkelt och rakt i mina första byten, sade han i en intervju som kablades ut i Canucks kanaler inför matchen.

Nils Höglander gjorde comeback i NHL med Vancouver

Nils Höglander spelade 13.32 i comebacken och var –1. Han noterades för ett skott och en tackling.

Den tidigare AIK– och Rögleforwarden gör sin femte säsong i Nordamerika efter flytten till Vancouver 2021. Sedan dess har Höglander spelat 294 matcher för Canucks och svarat för 115 poäng (58+57). Han kommer från en säsong där det blev 25 poäng (8+17) på 72 matcher,

Nils Höglander, som draftades som 40:e spelare i andra rundan 2019 av Canucks, är inne på första året på ett treårskontrakt värt 3 miljoner dollar per säsong.

Source: Nils Höglander @ Elite Prospects