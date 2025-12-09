Sandin-Pellikka glänste i natt – förlänger sviten

Detroit nolllade Vancouver med 4–0 i natt.

Då klev Axel Sandin-Pellikka fram och levererade två poäng i bortasegern.

Axel Sandin-Pellikka förlängde sin poängsvit till tre raka matcher.

Foto: Alamy

Axel Sandin-Pellikka börjar sakta men säkert växa in i NHL-kostymen.

Inför nattens möte med Vancouver hade den 20-årige rookiebacken gjort poäng i båda Detroits föregående bortamatcher mot Columbus och Seattle och när Detroit i natt nollade Canucks med 4–0 skrev Sandin-Pellikka in sig i poängprotokollet på nytt.

Den svenske backen stod för NHL-karriärens första multipoäng-match, då han noterades för två passningspoäng i bortasegern.

Har gjort fyra poäng på tre matcher

Först spelade Sandin-Pellikka fram Andrew Copp till närmast öppet mål till dennes 2–0-mål, innan Nate Danielson 37 sekunder senare kunde styra in svenskens backskott till 3–0.

Sandin-Pellikka var +3 i plus/minus-statistiken i matchen och utsågs till matchens andra stjärna. Han har nu gjort fyra poäng på sin tre matcher långa poängsvit. Innan dess hade 20-åringen sju raka matcher utan poäng för Detroit och hans totalt poängskörd i NHL denna säsong är nu uppe i tio poäng (2+8) på 30 matcher, vilket gör honom till den fjärde poängbäste rookiebacken i NHL den här säsongen.

Detroits övriga mål i matchen gjordes av James van Riemsdyk och Dylan Larkin.

Lucas Raymond hade en assist på den sistnämndes mål i tom målbur och har nu producerat 32 poäng (10+22) på 28 matcher för Red Wings denna säsong. Mellan stolparna klev John Gibson fram och räddade samtliga 39 skott som Vancouver sköt för att säkra sin första nolla i Red Wings-tröjan sedan flytten från Anaheim.

Vancouver Canucks – Detroit Red Wings 0–4

Vancouver: –

Detroit: James van Riemsdyk (7), Andrew Copp (3), Nate Danielson (2), Dylan Larkin (16).



