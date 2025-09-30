Nils Höglander utgick skadad i en träningsmatch mot Calgary Flames.

Nu visar det sig att den är värre än befarat.

Svensken har opererats och kan bli borta i tio veckor.

Nils Höglander.

Foto: Lindsey Wasson/AP/Alamy

Vancouver Canucks meddelar via ett inlägg på X att lagets svenske forward Nils Höglander har opererats och väntas bli borta i åtta till tio veckor.

Höglander ådrog sig en underkroppsskada i samband med en träningsmatch mot Calgary Flames förra veckan, där den initiala prognosen var att svensken skulle bli borta på vecka-till-vecka-basis.

Nu visar det sig att skadan är värre än befarat och att Höglander tvingas till operation, vilket gör att han bli borta hela vägen till början av december.

Skrev nytt kontrakt förra hösten

Den kommande NHL-säsongen blir Höglanders sjätte i NHL efter att ha lämnat Rögle för spel i Vancouver 2021, där han gick raka vägen från SHL-spel in i Canucks NHL-lag. Förra säsongen noterades den 24-årige västerbottningen för 25 poäng (8+17) på 72 matcher för Canucks, som han förra hösten skrev ett nytt kontrakt med värt 84 miljoner kronor fram till 2028.

Totalt har 24-åringen spelat 293 NHL-matcher för Vancouver och producerat 115 poäng (58+57)