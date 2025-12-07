Elias Pettersson saknades – ska röntgas

Endast en Elias Pettersson fanns på isen när Vancouver säkrade nattens 4–2-seger mot Minnesota. Nu meddelar huvudtränaren att forwardstjärnan ska röntgas.

– Vi fick reda på det imorse, säger Adam Foote på presskonferensen, natten till söndag, svensk tid.

Elias Pettersson och hans huvudtränaren Adam Foote. Foto: Bildbyrån och X (Canucks).

Tidigare i veckan pekades han ut som ljuset i Canucks-mörkret av Viaplays expert Mattias Norström. Nu riskerar Elias Pettersson att bli borta på grund av en skada.

När både Elias Pettersson (backen) och Tom Willander säkrade nattens 4–2-seger för Vancouver (läs mer här) fanns nämligen inte den store svenske stjärnan på isen. Detta trots att han tidigare synts till under uppvärmningen. Efter mötet med Minnesota Wild bekräftar sedan huvudtränaren Adam Foote att 27-årige Pettersson ska röntgas.

– Vi fick reda på det imorse, att det var något på överkroppen. Vi trodde han skulle vara okej. Vi kommer att titta på fler saker imorgon och så får vi se var han är, säger Foote på presskonferensen.

Över sina 28 matcher hittills denna NHL-säsong har Elias Pettersson stått för åtta mål och 14 assist. En steg i rätt riktning efter att han tidigare kritiserats efter tappad form.

— Ingen forward har alltså täckt fler skott än Elias Pettersson. Om du sagt det för två eller tre år sedan hade man tänkt ”va?”, sade Norström i den tidigare intervjun med hockeysverige.se, om hur svensken hittat en helhet för att hjälpa laget.

