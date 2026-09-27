"Det mest banbrytande kontraktet i NHL:s historia"

Leo Carlssons nya kontrakt förändrade lönestrukturen i NHL. Foto: Corinne Votaw-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

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18 miljoner dollar per säsong i fem år – totalt 870 miljoner kronor.

Philadelphia Flyers offer sheet till Leo Carlsson i juli fick hockeyvärlden att vibrera. Över en natt blev Anaheim Ducks svenska toppcenter NHL:s bäst betalda spelare. Ducks valde att matcha Flyers bud och behåller därmed sin kronjuvel.

Kontraktet har dock fått konsekvenser för fler än bara Carlsson själv.

I podcasten All In Hockeys NHL-special förklarar Uffe Bodin varför Carlsson-kontraktet omnämns som det mest banbrytande i NHL:s historia i Nordamerika.

Tillsammans med Mike Helber diskuterar Bodin även Anaheims förändrade förutsättningar inför säsongen, där Carlssons och Cutter Gauthiers nya kontrakt har försatt klubben i en knepig lönesituationen.

Blir Elias Pettersson kvar i Vancouver Canucks

Kan det rentav leda till att Ducks – ett lag som varit på stark frammarsch senaste åren – tar ett steg tillbaka?

Bodin och Helber tittar även närmare på flera andra intressanta lag inför den stundande säsongen. Inte minst Elias Petterssons Vancouver Canucks som var ligans sämsta lag i fjol. Mycket tyder på att kräftgången fortsätter nu. Men blir det med eller utan Pettersson i laget?

– Det bästa för honom vore ett miljöombyte, att komma någon annanstans, finna glädjen till hockeyn igen och slippa en så intensiv marknad som Vancouver där man alltid är under luppen, säger Bodin.

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.