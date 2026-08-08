Lucas Raymond och William Nylander går in på topplistan.

Foto: Bildbyrån/USA TODAY Sports

Inför varje säsong samlas en expertpanel på NHL Network för att utse världens bästa spelare på varje position. Nu har också nedräkningen börjat inför NHL-säsongen 2026/27.

I veckan har NHL Network släppt sin första ranking över vilka som är ligans 20 bästa ytterforwards. Förra året tog hela fyra svenskar plats på rankingen, men i år har den siffran gått ner till bara två stycken.

Adrian Kempe (20:e i fjol), Filip Forsberg (18:e) och Jesper Bratt (12:a) hamnar alla utanför årets ranking. Även Aleksandr Ovetjkin lyckas inte ta plats efter att ha landat in på 17:e plats förra året. Det är alltså fyra spelare som hamnar utanför men också fyra nya spelare som kliver in på topp 20-listan.

Lucas Raymond och William Nylander bland NHL:s bästa forwards

En av de nya spelarna är Detroit Red Wings svenske storstjärna Lucas Raymond som precis kvalar in på 20:e plats. Raymond kommer från ytterligare en stark säsong med Detroit då han gjorde 76 poäng på 80 matcher. Raymonds aktier stärktes dock ytterligare efter ett väldigt starkt OS där han gjorde nio poäng på fem matcher för Tre Kronor och kom trea i poängligan bakom Connor McDavid och Macklin Celebrini. Raymond imponerade också under Hockey-VM med elva poäng på åtta matcher.

Den andra svensken som också tar plats är William Nylander som precis klämmer sig in på övre halvan på tionde plats. Han tappar dock fyra placeringar jämfört med i fjol när han rankades som sexa. Nylander hade en väldigt stark säsong även om han påverkades av skador samt att Toronto Maple Leafs hade en tung säsong. Svensken var dock ändå Torontos klart bästa spelare med 30 mål och 79 poäng på 65 matcher. Han hade därmed 13:e bäst poängsnitt i NHL och hans snitt på 1,22 poäng per match hade gett exakt 100 poäng över 82 matcher.

Nikita Kutjerov toppar listan - igen

Om man bortser från svenskarna finns det också några raketer som klättar enormt jämfört med fjolårets lista. Cole Caufield tog inte ens plats i fjol men landar nu in som nia efter sin succésäsong med 51 mål och en andraplats i NHL:s skytteliga. Jason Robertson klättrar också från 17:e till sjunde plats medan Matt Boldy gör ett jättehopp från 19:e till sjätteplats.

I toppen är det däremot helt oförändrat. Pallplatserna är exakt likadana på 2025 års ranking och årets lista. Kirill Kaprizov tar bronset medan David Pastrnak är tvåa och högst upp, som NHL:s bästa forward, är såklart Nikita Kutjerov .

NHL:s 20 bästa forwards – enligt NHL Network

20. Lucas Raymond, Detroit Red Wings (NY)

19. Cutter Gauthier, Anaheim Ducks (NY)

18. Brady Tkachuk, Florida Panthers (–4)

17. Clayton Keller, Utah Mammoth (–2)

16. Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning (–5)

15. Martin Necas, Colorado Avalanche (NY)

14. Sam Reinhart, Florida Panthers (–6)

13. Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning (+–0)

12. Artemij Panarin, Los Angeles Kings (–2)

11. Kyle Connor, Winnipeg Jets (–2)

10. William Nylander, Toronto Maple Leafs (–4)

9. Cole Caufield, Montréal Canadiens (NY)

8. Matthew Tkachuk, Florida Panthers (–1)

7. Jason Robertson, Dallas Stars (+9)

6. Matt Boldy, Minnesota Wild (+13)

5. Mikko Rantanen, Dallas Stars (–1)

4. Mitch Marner, Vegas Golden Knights (+1)

3. Kirill Kaprizov, Minnesota Wild (+–0)

2. David Pastrnak, Boston Bruins (+–0)

1. Nikita Kutjerov, Tampa Bay Lightning (+–0)

Source: Lucas Raymond @ Elite Prospects