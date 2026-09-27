Alexander Nylander och Pierre Engvall hamnar på waivers.

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Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Efter ett par intensiva dagar på waiver-marknaden har en kortare lista med namn satts upp på listan. På lördagen sattes 18 NHL-spelare upp på waivers, vilket gör dem tillgängliga för de övriga 31 lagen i NHL.

Om de passerar waivers utan att bli tingade under söndagen kan de skickas ner till sina respektive farmarlag i American Hockey League.

New York Islanders stod för den största nedskärningen när fem spelare sattes upp på waivers, framför allt forwarden Pierre Engvall. Den rutinerade svensken har balanserat på gränsen till truppen de senaste två åren, trots en ganska hög lönetaksträff. Han har fyra år kvar på sitt sjuårskontrakt som han skrev på i juli 2023 – ett avtal med en genomsnittlig årslön (AAV) på 3 miljoner dollar. Han har dock inte satt några större avtryck de senaste säsongerna. Efter att ha gjort bara 15 poäng under säsongen 2024/25 fick den svenske yttern ingen speltid alls i NHL förra året, utan tillbringade hela säsongen 2025/26 i Islanders farmarlag Bridgeport.

Ett annat intressant namn är Boston Bruins-forwarden Lukas Reichel. Den tyske spelfördelaren flyttade runt en del i ligan förra året. Han inledde säsongen i Chicago Blackhawks, trots att det var känt att han ville lämna klubben. I oktober trejdades han till Vancouver Canucks, men skeppades sedan vidare till Bruins inför trade deadline. På totalt 29 NHL-matcher under 2025/26 noterades Reichel för bara tre mål och åtta poäng. Bruins verkar dock ha gillat 24-åringen tillräckligt mycket för att ge honom ett nytt ettårskontrakt i maj med en lönetaksträff på 950 000 dollar. Totalt har Reichel gjort 23 mål och 39 assist för 62 poäng på 198 NHL-matcher.

Här är hela listan från lördagen

Boston Bruins: Lukas Reichel, Alex Steeves

Columbus Blue Jackets: Miles Wood

Calgary Flames: Alexander Nylander

Dallas Stars: Remi Poirier

Florida Panthers: Tobias Björnfot, Angus Crookshank, Casey Fitzgerald

Los Angeles Kings: Scott Perunovich, Taylor Ward

Nashville Predators: Taylor Ward

New York Islanders: Mitchell Chaffee, Pierre Engvall, Liam Foudy, Daylan Kuefler, Matt Luff

Pittsburgh Penguins: Caleb Jones

Washington Capitals: Justin Holl

Hela 61 spelare sattes upp på waivers i fredags, däribland Utah Mammoth-forwarden Brandon Tanev. Trots det blev bara två spelare tingade: Andreas Englund gick från Flames till Detroit Red Wings, medan den före detta New York Rangers-spelaren William Trudeau plockades upp av Predators.