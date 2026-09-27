MoDo förstärker - med lån från Timrå

Henrik Gradin plockar in Anton Lundmark på lån.

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MoDo Hockey har flera skador just nu där bland annat Måns Carlsson är borta på obestämd tid. Nu har de också hittat en förstärkning. Det från den värsta rivalen Timrå IK.

Anton Lundmark är nämligen klar på lån för klubben.

Forwarden ansluter omgående och följer med laget till Småland i veckan. Redan under måndagen spelar de mot Nybro innan det väntar match mot Vimmerby på onsdag och sedan en tripp till Gotland för spel mot Visby/Roma på fredag.

– Måns Carlsson är fortsatt ett osäkert kort och då vi dessutom drabbats av fler skavanker har det uppstått ett behov. Vi är glada att kunna välkomna Anton in i vårt lag, säger sportchef Henrik Gradin.

Anton Lundmark lånas ut till MoDo

Anton Lundmark har inte spelat någonting i SHL hittills den här säsongen. 25-åringen har varit skadedrabbad under försäsongen. Sedan han återvände till klubben i december förra året blev det fem poäng på 23 matcher i ligan.

Nu gäller lånet till MoDo tills vidare.