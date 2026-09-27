Två poäng av Pettersson - i genrepet

Seattle Kraken fick en drömstart på matchen och skaffade sig en 2–0-ledning i den första perioden efter mål av Brandon Montour i numerärt överläge och Bobby McMann. Vancouver reducerade dock innan periodpausen genom Brock Boeser i powerplay, och tidigt i den andra aktens inledning kvitterade Elias Pettersson till 2–2 assisterad av Jonathan Lekkerimäkioch Jake DeBrusk.

I den tredje perioden tog Kraken återigen ledningen genom Berkly Catton. Vancouver svarade dock på nytt när backlöftet Zeev Buium sköt 3–3 i spel fem mot fyra.

Slutskedet präglades av heta känslor där Elias Pettersson (backen) och Ryan Winterton råkade i slagsmål. I det efterföljande överläget klev Jake DeBrusk fram med knappt två minuter kvar och skickade in vinstmålet 4–3 för Canucks.

Det här var sista matchen innan säsongen drar igång på allvar. Det blev två poäng för Elias Pettersson som tillsammans med sitt lag inleder säsongen natten mot onsdag. Då väntar nämligen en premiär mot Edmonton Oilers.

Matchfakta

Vancouver Canucks – Seattle Kraken 4–3 (1–2, 1–0, 2–1)

Första perioden: 0–1 (02.13) Brandon Montour (Matty Beniers, Kaapo Kakko) PP1 0–2 (07.51) Bobby McMann (Cale Fleury, Brandon Montour) 1–2 (11.15) Brock Boeser (Jake DeBrusk, Filip Hronek) PP1

Andra perioden: 2–2 (02.31) Elias Pettersson (Jonathan Lekkerimäki, Jake DeBrusk)

Tredje perioden: 2–3 (01.29) Berkly Catton (Ryan Winterton, Shane Wright) 3–3 (11.05) Zeev Buium (Linus Karlsson, Tom Willander) PP1 4–3 (18.22) Jake DeBrusk (Brock Boeser, Elias Pettersson) PP1

Utvisningar: VAN: 2x2 min, 1x5 min (Fighting: Elias Pettersson II). SEA: 4x2 min, 1x5 min (Fighting: Ryan Winterton).