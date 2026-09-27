Bekräftat: Svenska stjärnorna stannar i Schweiz

Marcus Sörensen och Jacob De La Rose.

Foto: Claudio De Capitani / Bildbyrån.

Förra säsongen slutade i dur för Marcus Sörensen och Jacob De La Rose. De båda svenskarna var med och vann mästerskapet i Schweiz med Fribourg förra säsongen. Stjärnorna har båda pekats ut som drömvärvningar för lag i Sverige.

Nu står det klart att återkomsten till SHL däremot får vänta.

De båda har skrivit på ett nytt kontrakt med mästarklubben fram till 2029. Därmed adderas två år på deras befintliga avtal. Laget leds av Roger Rönnberg och Fabian Gunnarsson.

De La Rose och Sörensen stannar i Fribourg

Marcus Sörensen är poängbäst i laget så här långt. Med nio poäng på sex matcher leder han den interna poängligan. Jacob De La Rose är assisterande kapten i laget men står noterad för noll poäng så här långt.

De båda är inne på sin femte raka säsong i klubben.